مونديال 2022: لوكاكو يعود إلى التدريبات مع بلجيكا

الدوحة (أ ف ب) – شارك المهاجم روميلو لوكاكو المصاب في الفخذ الأيسر قبل مونديال قطر 2022، في أول حصة تدريبية مفتوحة مع المنتخب البلجيكي لكرة القدم الجمعة، بعد حصة مغلقة في اليوم السابق، بانتظار تحديد مشاركته من عدمها في المباراة ضد المغرب الأحد.

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وكان المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا شارك مع منتخب بلاده الخميس في حصة لإزالة العياء في اليوم التالي للفوز الصعب على كندا 1-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، لكن لا يزال من الضروري "معرفة كيف ستكون حالته" حسب مدربه الإسباني روبرتو مارتينيس.

ولاحظ صحافي وكالة فرانس برس أن لوكاكو ركض وقام بتمرينات بالكرة مع باقي المجموعة خلال الحصة التدريبية التي جرت تحت أكثر من 30 درجة مئوية في معسكر المنتخب البلجيكي على شاطئ سلوى، على بعد مئة كيلومتر جنوب غرب الدوحة.

ولا يزال الشك يحوم حول مشاركته في المباراة ضد المغرب الأحد، حيث أكد الوفد البلجيكي قبل بداية البطولة أنه سيكون على الأرجح جاهزا للمباراة الثالثة الأخيرة ضد كرواتيا الخميس المقبل.

وقال مارتينيس الخميس "إذا كان جاهزا، سيكون في المجموعة، أساسيا أو على دكة البدلاء. القرار سيتخذ عشية المباراة. هناك جانبان يجب مراعاتهما. إنه قرار طبي بحت، أولاً وقبل كل شيء. إذا كان جاهزا طبيا، من السهل علاج إصابته. وبعد ذلك فالأمر يعتمد على ما يشعر به".

وأشاد لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين بعودة الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي، وقال "بالتأكيد أن عودته ستساندنا. سيخاف الناس منه وهذا يعطينا خيارات".

© 2022 AFP