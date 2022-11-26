أن بي ايه: ليكرز يفوز مع عودة ليبرون وسلتيكس يسقط كينغز

رونالد كورتيس غيتي/ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – عاد ليبرون جيمس بعد غياب خمس مباريات وسجل 21 نقطة ليساهم في تحقيق لوس أنجليس ليكرز فوزه الاول خارح أرضه هذا الموسم في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بتفوقه الجمعة على سان أنتونيو سبيرز 105-94.

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أضاف جيمس 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة وسرق الكرة ثلاث مرات خلال 33 دقيقة على أرض الملعب ليحقق ليكرز فوزه السادس مقابل 11 هزيمة.

وقاد جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس متصدر الدوري للفوز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 122-104 بتسجيله 30 نقطة، ليعزز الفريق سجله الى 15-4.

في ليلة مزدحمة في المباريات بعد يوم راحة لمناسبة عيد الشكر، حسم ميلووكي باكس معركة المركز الثاني في المنطقة الشرقية بفوزه 117-102 على ضيفه كليفلاند كافالييرز.

في سان أنتونيو، توجهت الانطار على جيمس العائد من الاصابة والذي يبدو، في حال بقي سليمًا، على المسار الصحيح لتحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ الدوري الذي يحمله كريم عبد الجبار، بحلول شباط/فبراير من العام المقبل.

سجل أول سلة في المباراة التي كان زميله أنتوني ديفيس أفضل هدافيها مع 25 نقطة و15 متابعة.

قال ليبرون "كان شعورًا جيدًا. لم أتوقف عن التمارين خلال الاسابيع الاخيرة للعودة الى الملعب".

في ميلووكي، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 38 نقطة ليقود باكس للفوز على كافالييرز الذين تقدموا بفارق 16 نقطة مع نهاية الشوط الاول.

وحافظ فينيكس صنز على صدارته الطفيفة في الغربية بفوزه 108-102 على ضيفه ديترويت بيستونز.

أما حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز فخرج فائزًا أمام يوتا جاز 129-118 معززًا سجله الى 10-10 هذا الموسم.

ووضع تشارلوت هورنتس حدًا لسلسلة من خمسة انتصارات تواليًا لمينيسوتا تمبروولفز بفوزه على ضيفه 110-108، فيما حقق كل من أوكلاهوما سيتي ثاندر وبورتلاند ترايل بلايزرز انتصارًا بعد التمديد على حساب شيكاغو بولز 123-119 ونيويورك نيكس 132-129 تواليًا.

© 2022 AFP