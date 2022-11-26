إمارة الشارقة ضيفة الشرف في معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب

- ا ف ب

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب) – ستكون إمارة الشارقة ضيفة الشرف في معرض غوادالاخارا الدولي السادس والثلاثين للكتاب في المكسيك، الأكبر من نوعه في الدول الناطقة بالإسبانية.

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وتحتل الشارقة، وهي ثالث كبرى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أبوظبي ودبي، موقع الصدارة في المعرض الذي يفتتح السبت ويستمر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعدما كانت البيرو ضيفة الشرف العام الفائت.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري "نستثمر في نقل أدبنا إلى الأدب المكتوب باللغة الإسبانية" وأعلن في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أن وفداً كبيراً سيشارك في المعرض.

وسيكون "الناقد والشاعر والباحث والقاص" سلطان العميمي الذي تُرجمت بعض قصائده إلى اللغة الإنكليزية من بين سفراء أدب الشارقة خلال المعرض.

واختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الشارقة عاصمة للثقافة العربية في العام 1998 وعاصمة عالمية للكتاب في العام 2019 تحت شعار جعل القراءة متاحة للجميع.

من جهة أخرى، يمنح المعرض جائزته السبت للكاتب الروماني ميرسيا كارتارسكو. وقد اختارت لجنة التحكيم تكريمه نظراً إلى كونه "كاتبًا متعدد الأوجه أصبح جزءاً من الأدب العالمي" بفضل تطرق مؤلفاته إلى مواضيع "تهم القراء في كل أنحاء العالم".

كذلك يكرّم المعرض أدب النروج وإيطاليا وإسرائيل ومقاطعة كيبيك الكندية وإقليمي كاتالونيا وغاليسيا الإسبانيين.

© 2022 AFP