قدم: فتح تحقيق بحق المدرب السابق للمنتخب الصيني لانتهاكه القانون

وانغ جاو ا ف ب/ارشيف

بكين (أ ف ب) – أعلنت السلطات الصينية أنها فتحت تحقيقًا بحق المدرب السابق لمنتخب الرجال في كرة القدم لي تاي، للاشتباه في ارتكابه "انتهاكات خطيرة للقانون".

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وذكر بيان على الموقع الرسمي لإحدى الحكومات الإقليمية في وسط الصين السبت أن لي يخضع للتحقيق من قبل هيئة تأديبية في الإدارة العامة للرياضة، لكنه لم يحدد جرائمه المزعومة.

يُعد لي البالغ 45 عامًا أحد أشهر لاعبي كرة القدم في الصين، ولعب مع إيفرتون الإنكليزي بين 2002 و2006 وخاض أكثر من 90 مباراة مع منتخب بلاده بين 1995 و2007.

تولى الاشراف على منتخب "التنين" في العام 2020 ولكنه استقال بعد تصفيات مخيبة وفشله في قيادته الى مونديال قطر 2022.

استهدف الرئيس الصيني شي جين بينغ الفساد منذ وصوله إلى السلطة قبل عقد من الزمن، وشن حملة قمع اعتبرها النقاد أنها تخدم أيضًا كوسيلة للإطاحة بخصومه السياسيين.

وصف شي نفسه بأنه مشجع لكرة القدم وقال إنه يحلم باستضافة الصين لكأس العالم والفوز بها يومًا ما.

© 2022 AFP