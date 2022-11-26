كأس ديفيس: أوجيه-ألياسيم يقود كندا إلى النهائي لملاقاة أستراليا

توماس كوكس ا ف ب

ملقة (إسبانيا) (أ ف ب) – قاد فيليكس أوجيه-ألياسيم منتخب كندا إلى نهائي كأس ديفيس لمنتخبات الرجال في كرة المضرب، بعد قلب الطاولة السبت على إيطاليا في مدينة ملقة الإسبانية.

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وتغلب المصنف سادساً عالمياً على لورنتسو موزيتي 6-3 و6-4، بعد فوز لورنتسو سونيغو على دنيس شابوفالوف 7-6 (7-4) و6-7 (5-7) و6-4 في المواجهة الأولى من نصف النهائي.

بعدها، حلّ اللاعب البالغ 22 عاماً بلاً من شابوفالوف البعيد عن مستواه ولعب إلى جانب فاسيك بوسبيسيل في مباراة الزوجي الحاسمة، ليحققا الفوز على ماتيو بيريتيني وفابيو فونييني 7-6 (7-2) و7-5.

وحلّ بيريتيني، المصنف 16 عالمياً في الفردي لكن 827 فقط في الزوجي، بدلاً من سيموني بوليلي لكن نتائج خطة المدرب فيليبو فولاندري جاءت عكسية.

وتسعى كندا، وصيفة إسبانيا في 2019، إلى احراز كأس ديفيس للمرة الأولى الأحد، عندما تواجه أستراليا التي لم تخض النهائي منذ 2003 عندما أحرزت اللقب الـ28 في تاريخها، فيما تحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي مع 32 لقباً.

وكانت أستراليا بلغت النهائي الجمعة بعد أن عادت من تأخر لتفوز 2-1 على كرواتيا.

© 2022 AFP