مونديال 2022: إنريكي يرى المواجهة مع ألمانيا "تحدياً جميلاً"

خافيير سوريانو ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – رأى مدرب إسبانيا لويس إنريكي المواجهة مع ألمانيا الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال قطر "تحدياً جميلاً"، وذلك في لقاء سيكون الفوز به بوابة عبور "لا روخا" الى ثمن النهائي.

إعلان اقرأ المزيد

وخلافاً للمنتخب الألماني الذي صُدِم بالسقوط افتتاحاً أمام اليابان 1-2، قدّم شبان إنريكي مباراة تاريخية أمام كوستاريكا بسباعية نظيفة، مانحين بلادهم أكبر فوز لها على الإطلاق في النهائيات.

وقال إنريكي عشية المواجهة المقررة على ملعب البيت في الخور والتي تُعيد الى الأذهان الهزيمة المذلة للألمان على يد "لا روخا" بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ضمن دوري الأمم الأوروبية، إن "ألمانيا فريق يلعب دائماً من أجل الهجوم".

وتابع "أن يكونوا بحاجة الى نتيجة، فسيكون لهذا الأمر أثره. لكن دائماً ما يحاولون الاحتفاظ بالكرة، الضغط. إنهم فريق يلعب، مثل إسبانيا الى حد كبير، من أجل الاستحواذ والسيطرة على المباراة".

ورأى أن "هذا الأمر يعني بالنسبة لنا أنه تحد جميل. لدينا الأهداف ذاتها وبالتالي أعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة".

وحذر إنريكي من أن أبطال العالم أربع مرات فريق قادر على العودة من مواقف صعبة جداً، مضيفاً "إنهم أبطال عالم. عندما تنظر اليهم ترى أربع نجوم (ترمز الى الألقاب الأربعة) على قميصهم".

وكشف "لعبت ضدهم عام 1994 وكان هناك فارق بدني وكروي هائلين في تلك الحقبة. أعتقد أن إسبانيا على المستوى ذاته الآن (من الألمان)، في الواقع، استناداً الى تصنيف فيفا، نحن أعلى منهم. لكن إذا كان أحد يعرف كيف يقاتل، فهو ألمانيا".

وأعرب عن "احترامي الكبير للاعبيهم. إنهم من الطراز العالمي وتاريخهم يتحدث عنهم. لكن لدينا اقتناع بأنه يجب الفوز عليهم".

© 2022 AFP