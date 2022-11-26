مونديال 2022: المدرب الاميركي يؤكد ألا مكان للسياسة في المواجهة ضد ايران

الدوحة (أ ف ب) – أكد مدرب المنتخب الاميركي غريغ بيرهالتر أن السياسة لن تدخل في مباراة بلاده المصيرية ضد ايران في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر الثلاثاء المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

وجاء كلام المدرب بعد أن فرض رجاله التعادل السلبي على إنكلترا المرشحة للمنافسة على اللقب الجمعة في الجولة الثانية، ما يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه في المجموعة الثانية بعد فوز قاتل لايران 2-صفر على ويلز.

تتصدر إنكلترا بأربع نقاط مقابل ثلاث لايران واثنتين للولايات المتحدة ونقطة لويلز.

ستكون المواجهة المنتظرة إعادة لمباراة كأس العالم 1998 المشحونة سياسيًا بين الخصمين الجيوسياسيين، والتي فازت بها إيران 2-1 في دور المجموعات، وأطلق عليها لقب "أم مباريات كرة القدم".

لكن بيرهالتر أصر على أنه رغم استمرار التوترات بين البلدين، فإنه لن يكون للسياسة مكان الثلاثاء.

قال في هذا الصدد "لقد لعبت في ثلاث دول مختلفة، ودرّبت في السويد، والشيء الذي يميز كرة القدم هو أنك تقابل العديد من الأشخاص المختلفين من جميع أنحاء العالم، ويجمعك حب مشترك لهذه الرياضة".

وتابع "أتصور أن المنافسة ستكون شديدة بسبب حقيقة أن كلا المنتخبين يريد العبور الى الدور الثاني - ليس بسبب السياسة أو بسبب العلاقات بين بلدينا. نحن لاعبو كرة قدم وسنتنافس وسيتنافسون بدورهم وهذا كل ما في الامر".

ستكون الولايات المتحدة بحاجة للفوز للتأهل للدور الثاني للمرة الثالثة تواليًا بعد 2010 و2014 (غابت عن 2018)، فيما قد يكون التعادل كافيًا لايران إذا ما خدمتها نتيجة انكلترا وويلز للعبور الى الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخها.

© 2022 AFP