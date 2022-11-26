مونديال 2022: رونالدو "عبقري" للفوز بركلة جزاء جدلية (عضو لجنة الفيفا)

البرتغالي كريستيانو رونالدو يتحصل على ركلة جزاء جدلية ضد غانا في دور المجموعات من مونديال قطر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – أظهر المهاجم كريستيانو رونالدو "عبقرية مطلقة" للتحصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال فوز البرتغال 3-2 على غانا في الجولة الاولى من كأس العالم 2022 في قطر، وفق ما قاله السبت النيجيري صنداي أوليسيه، العضو في اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وتحصل اللاعب المخضرم (37 عامًا) على الركلة بعد عرقلة من محمد ساليسو الخميس قبل أن يترجمها بنجاح ويصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس نهائيات لكأس العالم.

وصف أوتو أدو مدرب غانا الركلة بأنها "هدية" لرونالدو وقال إنه "قرار خاطئ حقًا".

ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول العدد المرتفع لركلات الجزاء في هذه النسخة مقارنة بالنسخ السابقة، قال أوليسيه الدولي النيجيري السابق "ربما المهاجمون أصبحوا أكثر ذكاء".

وتابع "إذا نظرتم إلى ركلة الجزاء التي حصل عليها رونالدو، يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون بشأن هذا الرجل، لكن العبقرية أن أتحلى بالصبر وأضع قدمي للمس الكرة أولاً قبلك، وأن أمد رجلي كي تحتك بها - هذه عبقرية مطلقة".

وأردف "فلنثني على المهاجمين لأنهم يصبحون أكثر ذكاء".

مُنحت تسع ركلات جزاء في الجولة الاولى من دور المجموعات في مونديال قطر.

أضاف لاعب الارتكاز السابق أن تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر سبب كبير لما يحصل ذلك، لأنه يمكن للحكام أن ينظروا في اللقطة ثلاث وأربع مرات واتخاذ القرار".

تلتقي الاوروغواي الاثنين في مباراتها الثانية في المجموعة الثامنة قبل ملاقاة كوريا الجنوبية الجمعة.

© 2022 AFP