مونديال 2022: فورة السعودية يُخمدها ليفاندوفسكي

أندري إيزاكوفيتش ا ف ب/AFP

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي محتفلاً بتسجيل أول أهدافه المونديالية في مرمى السعودية ضمن منافسات مونديال قطر لكرة القدم. 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – أخمد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه فورة المنتخب السعودي الذي كان طامحاً إلى إنجاز العبور المبكر، بتسجيله واحداً من هدفي منتخب بلاده في مرمى "الأخضر" المتحسر على اهدار ركلة جزاء (2-صفر)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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وبعد إنجازهم الافتتاحي التاريخي أمام أرجنتين ليونيل ميسي (2-1)، سقط رجال المدرّب الفرنسي هيرفيه رونار بهدفي بيوتر جيلينسكي (39)، وليفاندوفسكي (82) الذي وقّع على أول أهدافه في كأس العالم بعد صيام طويل.

وكانت السعودية خاضت مباراة العمر في الجولة الأولى بإسقاطها الأرجنتين 2-1، في حين اكتفت بولندا بالتعادل السلبي مع المكسيك.

ورفعت بولندا رصيدها إلى 4 نقاط في مقابل 3 للسعودية، قبيل المباراة الثانية في المجموعة نفسها بين الأرجنتين (صفر) والمكسيك (نقطة) لاحقاً.

وقرر رونار إشراك سامي النجعي ومحمد البريك بدلاً من المصابين قائد المنتخب سلمان الفرج والظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي خضع لعملية جراحية، بالإضافة إلى عبد الإله العمري بدلاً من حسن التمبكتي.

وكان المنتخب السعودي يمنّي النفس بأن يكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي، وأول منتخب عربي يبلغ هذا الدور للمرة الثانية بعد العام 1994.

لكن رغم تقديمه عرضاً جيداً معظم فترات المباراة لا بل تفوقه على نظيره، فإنه لم يحسن ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت له، لا سيما إضاعة ركلة الجزاء عبر سالم الدوسري التي كانت لتمنحه التعادل أواخر الشوط الأول.

قال رونار "في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالاً، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جداً بالطريقة التي لعبنا فيها وباللاعبين. أهدرنا ركلة جزاء، لكن ارتكبنا خطأ فادحاً في النهاية. نحن متحدون سوياً".

وأضاف رونار الذي كانت والدته في الملعب أنها "لن تكون سعيدة مني الليلة. أنا متأكد من أنها حزينة للغاية، سأقول ما تكرره دائمًا لي +لا تستسلم أبداً استمر في العمل وستحدث الأشياء الجيدة+.

وتابع في مؤتمر صحافي بعد المباراة "حاول اللاعبون حتى النفس الأخير، لكن ذلك لم ينجح. كما قلت من قبل، أنا أعرف لاعبي لكن بعض الأشخاص في العالم لم يتمكنوا من فهم أننا يمكن أن نقدّم كرة قدم مماثلة".

وشهد الملعب حضور أعداد غفيرة للجماهير السعودية في المدرجات، فلم يترددوا في الهتاف للاعبي منتخب بلادهم وإطلاق صافرات الاستهجان في وجه اللاعبين البولنديين كلما استلموا الكرة.

خاض المنتخب السعودي المباراة وكأنه يلعب على أرضه وبين جمهوره، فبدا لاعبوه واثقين منذ البداية وكانت النية واضحة بمهاجمة المرمى البولندي وعدم التقوقع في الخط الخلفي، فتبادلوا الكرة بثقة عالية بالنفس.

وأقدم محمد كنو على مجهود فردي تخطى فيه لاعبين من بولندا قبل أن يمرر باتجاه فراس البريكان على الجهة اليمنى ليعيدها الاخير اليه، قبل ان يطلقها الاول قوية طار لها فويتشيخ شتشيزني وأبعدها ببراعة (18).

وتحصّل العمري على بطاقة صفراء ثانية في البطولة وسيغيب عن المباراة الأخيرة لبلاده ضد المكسيك.

وكاد المنتخب البولندي يفتتح التسجيل خلافاً لمجريات اللعب، عندما احتسبت له أول ركلة ركنية فسددها كريستيان بييليك رأسية كانت في طريقها إلى المرمى لكن صالح الشهري أبعدها في اللحظة الأخيرة (26).

ركلة جزاء مرّة

وانفرد ليفاندوفسكي بمحمد العويس وحاول غمز الكرة من فوقه فلم يفلح، لكنه لحق بها ومررها باتجاه جيلينسكي الذي تابعها في الشباك (39).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) إثر إعاقة بييليك للشهري من الخلف، فانبرى لها سالم الدوسري، لكن شتشيزني تصدى لها ببراعة ثم تدخل بأطراف أصابعه ليبعد متابعة من البريك (45+1).

أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء للسعودية امام بولندا كيريل كودريافتسيف ا ف ب

وفوت الدوسري فرصة أن يصبح أفضل هدافي العرب في النهائيات إلى جانب مواطنه النجم سامي الجابر الذي سجل أهدافه الثلاثة أمام المغرب (1994)، جنوب إفريقيا (1998) وتونس (2006).

وفي مطلع الشوط الثاني، قدّم الدوسري عرضاً مهارياً وزعزع الدفاع البولندي ومرر كرة داخل المنطقة وصلت إلى البديل نواف العابد، لكن الأخير تعثّر قبل أن يسدد، فضاعت فرصة جيدة للسعودية لإدراك التعادل (54).

ومرة جديدة، كان الدوسري صاحب تمريرة خطرة باتجاه البريكان، لكن الأخير سدد عالياً (59).

وكاد المنتخب البولندي يعزز تقدمه لكن الكرة التي سددها أركاديوش ميليك تصدت لها العارضة (63). ثم حاول ليفاندوفسكي فكان القائم له بالمرصاد هذه المرة (65).

وبعد مجهود فردي من العابد داخل المنطقة، مرر الكرة باتجاه المالكي الذي سدد كرة زاحفة مرّت إلى جانب القائم الأيمن (75).

ووجّه ليفاندوفسكي الضربة القاضية للسعودية عندما فشل المالكي في السيطرة على الكرة على مشارف المنطقة، فانتزعها نجم نادي برشلونة الإسباني لينفرد بالعويس ويسدد بيسراه زاحفة داخل الشباك (82)، قبل أن يجهش بالبكاء فرحاً بافتتاح رصيده من الأهداف المونديالية في المباراة الخامسة له (3 في روسيا).

وعن دموع "ليفا" قال مدربه تشيسلاف ميخنييفيتش "أعلم أن ليفا ينخرط في المباريات بكل مشاعره. كان يمكن أن يسجل هدفين أو ثلاثة اليوم. نحن سعداء على أية حال، لكن لاعباً واحداً لا يمكنه الفوز، بل الفريق، وليفا جزء من الفريق".

وتابع "سوف نفرح بهذا الفوز. السعودية فريق جيد لكننا كنا أكثر فعالية. سجلنا هدفين ولا نحتاج أكثر من ذلك. وسوف أتابع مباراة الأرجنتين والمكسيك لأعرف الفريق الذي سأنافسه في الجولة المقبلة".

© 2022 AFP