مونديال 2022: ميسي على الموعد ويُبقي على آمال الأرجنتين بفوزٍ على المكسيك

كيريل كودريافتسيف ا ف ب

ليونيل ميسي (يمين) يحتفل مع زميله أنخل دي ماريا بعد افتتاح التسجيل للارجنتين في مرمى المكسيك في مونديال قطر. لوسيل، شمال الدوحة، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لوسيل (قطر) (أ ف ب) – أبقت الأرجنتين على آمالها بالتأهل الى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر في كرة القدم، وذلك بفضل قائدها ونجمها ليونيل ميسي الذي قادها للفوز على المكسيك 2-صفر السبت على ملعب لوسيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

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واستهل ميسي ورفاقه المشاركة الثامنة عشرة لأبطال عامي 1978 و1986 بأسوأ طريقة ممكنة بعد سقوط صادم على يد السعودية 1-2 في لقاء تقدموا خلاله بهدف نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني السابق.

ووسط خطر انتهاء المشوار عند الدور الأول للمرة الأولى منذ نسخة 2002، كان ميسي على الموعد مجدداً السبت في لوسيل بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 64 بتسديدة جميلة، ثم تمريره كرة الهدف الثاني الذي سجله البديل إنسو فرنانديس بتسديدة قوسية مميزة أيضاً (87).

ومنح ميسي بلاده الانتصار الرابع في النهائيات على المكسيك من أصل أربع مواجهات، بعد النسخة الأولى عام 1930 (6-3) وثمن نهائي كل من نسخة 2006 (2-1) و2010 (3-1).

ورفع فريق المدرب ليونيل سكالوني رصيده الى ثلاث نقاط وبات مصيره بيده إذ عليه الفوز في الجولة الأخيرة على بولندا التي تصدرت السبت بأربع نقاط بعد فوزها على السعودية 2-صفر.

وتعقدت مهمة المكسيك في بلوغ ثمن النهائي للمرة الثامنة توالياً ومحاولة معادلة أو تخطي الانجاز الذي حققته عامي 1970 و1986 على أرضها حين وصلت الى ربع النهائي، إذ بقي رصيدها نقطة قبل الجولة الأخيرة التي تجمعها بالسعودية الأربعاء.

© 2022 AFP