الشرطة الهولندية تفرق بالهراوات مشجعين للمنتخب المغربي في ثلاث مدن

شب حريق في ميدان ميركاتور في أمستردام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على هامش البث المباشر لمباراة كرة القدم ضمن المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم بين منتخبي بلجيكا والمغرب

- ا ن ب/ا ف ب