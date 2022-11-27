دوري "أن بي ايه": جيمس يتألق في فوز ثانٍ لليكرز على سبيرز في 24 ساعة

Ronald Cortes غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس يحتفل باحدى سلاته خلال فوز ليكرز على سان انتونيو سبيرز 143-138 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل ليبرون جيمس 39 نقطة، في أعلى رصيد هجومي له هذا الموسم، وقاد لوس انجليس ليكرز للفوز على سان انتونيو سبيرز 143-139 السبت وذلك للمرة الثانية في غضون يومين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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تعملق جيمس، صاحب 21 نقطة في مباراته الاولى بعد تعافيه من الاصابة في الفوز على سبيرز نفسه الجمعة، في ظل غياب زميله لاعب الارتكاز انتوني ديفيس بداعي الاصابة.

وساهم جيمس أيضاً في 11 متابعة وسجل عشر رميات حرة من اصل عشر محاولات، إضافة إلى سبع ثلاثيات من أصل 17 لليكرز في المباراة.

وأضاف كل من الألماني دنيس شرودر 21 نقطة ولوني ووكر 19. وساهم راسل وستبروك بـ 11 نقطة مع سبع متابعات وست تمريرات حاسمة.

ورفع ليكرز رصيده إلى 7 انتصارات مقابل 11 هزيمة ليحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية، متقدماً على سبيرز الرابع عشر بستة انتصارات و15 هزيمة.

وفي مباراة أخرى، عزّز فينيكس صنز متصدر المنطقة الغربية رصيده الى 13 انتصاراً وست هزائم بعد فوز صعب على يوتا جاز 113-112.

وبرز دياندري أيتون كأفضل مسجّل في صفوف الفائز مع 29 نقطة وأضاف 21 متابعة، فيما تألق ديفن بوكر أيضاً مع 26 نقطة في ظل استمرار غياب صانع الالعاب المخضرم كريس بول للمباراة التاسعة توالياً.

وفي تورونتو، عوّض رابتورز بدايته البطيئة ليهزم دالاس مافريكس بقيادة هدّاف الدوري السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 24 نقطة و7 متابعات و9 تمريرات حاسمة بنتيجة 105-100.

وسجّل للفائز الانكليزي أو جي أنونوبي 12 من نقاطه الـ 26 في الربع الرابع، فيما أضاف فريد فانفليت 26 نقطة أيضاً ليمنحا فريقهما انتصاراً صعباً.

© 2022 AFP