قوى: العداء الجامايكي أسافا باول يعلن اعتزاله

العداء الجامايكي اسافا باول في لقطة له بعد فوزه بسباق 100 م في لقاء ملبورن. 11 شباط/فبراير 2017

باريس (أ ف ب) – أعلن العداء الجامايكي أسافا باول، صاحب الرقم القياسي العالمي السابق في سباق 100 متر، اعتزاله الرياضة الأحد عن عمر يناهز 40 عامًا.

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وكتب الجامايكي على حساباته الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أربعة أيام على بلوغه سن الاربعين "بدأت مسيرتي في عام 2002، وكان لدي الكثير من فترات الصعود والهبوط، لكنني بقيت دائمًا فخوراً بما حققته. إنني أفتح صفحة جديدة في حياتي".

وسجّل باول رقمًا قياسيًا عالميًا بلغ 9.77 ثانية في حزيران/يونيو 2005 قبل أن يحطّم رقمه بذاته محرزا 9.74، وهو رقم قياسي صمد الى ان كسره مواطنه أوساين بولت في آيار/مايو 2008.

وسيطر بولت بعد ذلك على هذا السباق ولم يفز باول بأي ذهبية فردية في بطولة العالم أو الالعاب الاولمبية، لكنه حقّق ما دون العشر ثوانٍ في 97 سباقا.

وخاض باول آخر سباق نهائي لمسافة 100 متر في آيار/مايو 2021 في كليرمونت بولاية فلوريدا الاميركية محققا 10.07 ثانية ولكن وسط رياح مواتية.

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