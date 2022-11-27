كأس ديفيس: شابوفالوف يضع كندا على بعد خطوة من اللقب

ملقة (إسبانيا) (أ ف ب) – وضع دينيس شابوفالوف كندا على مشارف لقبها الأول في كأس ديفيس لكرة المضرب بفوزه الصريح على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس في النهائي الأحد في ملقة.

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وفاز شابوفالوف، المصنف الـ 18، بنتيجة 6-2 و6-4 على منافسه الـ 95 في ساعة و29 دقيقة ليمنح كندا التقدم 1-0 بمواجهة حامل اللقب 28 مرة.

وسيسعى المصنّف السادس عالميا فيليكس اوجيه-ألياسيم الى حسم اللقب لمصلحة كندا للمرة الاولى في تاريخها عندما يواجه اليكس دي مينور الـ 24 في المواجهة الفردية الثانية.

اما في حال فوز دي مينور، فستكون مباراة الزوجي هي الحاسمة على اللقب.

وتقدم شابوفالوف 4-0 بعد ربع ساعة من المواجهة، قبل ان يحسم المجموعة الاولى عند مرور نصف ساعة.

وتمكن اللاعب الكندي من تفادي خسارة ارساله ثلاث مرات في الشوط الرابع من المجموعة الثانية.

وسبق لكندا ان وصلت الى النهائي مرة واحدة عندما احتلت المركز الثاني خلف إسبانيا عام 2019، فيما لم تخض أستراليا اي نهائي منذ 2003 عندما فازت بلقبها لـ 28.

© 2022 AFP