مئات المتظاهرين احتجاجاً على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد في جامعة تسينغهوا في بكين

هيكتور ريتامال ا ف ب/AFP

فحوصات الكشف عن كوفيد-19 في أحد شوارع منطقة جينغان في شنغهاي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

بكين (أ ف ب) – شارك مئات الطلاب من جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين الأحد في تظاهرة احتجاجا على الإجراءات الصارمة التي تطبقها السلطات لمكافحة وباء كوفيد-19، وفق ما ذكر شاهد لوكالة فرانس برس وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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يأتي هذا الاحتجاج في أعقاب تظاهرة خرجت ليل السبت إلى الأحد في جامعة بكين وأخرى مماثلة في شنغهاي ومدن عدة في الصين، ضد التدابير الصحية الصارمة السارية في البلاد.

وقال الطالب "عند الساعة 11,30 (03,30 ت غ)، بدأ الطلاب في رفع لافتات عند مدخل المطعم الجامعي ثم انضم إليهم تباعاً مزيد من الأشخاص". وأضاف "الآن هناك ما بين مئتي و300 شخص".

واشار إلى أن طالبة بدأت بحمل ورقة بيضاء، في تصرف أصبح احتجاجاً رمزياً على الرقابة في الصين، وانضمت إليها نساء أخريات.

وأضاف الشاهد "أدينا النشيد الوطني ونشيد الأممية وهتفنا +الحرية ستنتصر+، لا لاختبارات ال+بي سي آر+ نريد طعاماً +، + لا للإغلاق، نريد الحرية +".

وتم تداول مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر حشدا أمام مطعم الجامعة، يلتف حول متحدث يصرخ قائلاً "إنها ليست حياة طبيعية، لقد سئمنا، حياتنا لم تكن كذلك من قبل!".

وبين مقطع فيديو آخر يبدو أنه ألتقط في الموقع نفسه طلاباً وهم يهتفون "الديموقراطية وسيادة القانون، حرية التعبير"، لكن سرعان ما تمت إزالته من الإنترنت.

وقال الشاهد لوكالة فرانس برس إن نائب أمين الحزب الشيوعي في الجامعة تحدث إلى الطلاب، وبدأ عدد كبير منهم بالمغادرة. وأضاف أن الشرطة لم تكن متواجدة بعد في المكان.

© 2022 AFP