منحة أميركية للأردن بقيمة 845 مليون دولار (بيان حكومي)

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

عمان (أ ف ب) – وقع الأردن والولايات المتحدة الأحد اتفاقا تقدم بموجبه واشنطن إلى عمان منحة بقيمة 845 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.

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وقال بيان حكومي إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى الأحد في وزارة التخطيط في عمان توقيع اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845,1 مليون دولار أميركي".

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الجانب الأميركي مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز.

وأعرب الخصاونة عن "تقدير الأردن لهذا الدعم الذي يعبر عن تفهم الولايات المتحدة الأميركية لحجم التحديات التي يمر بها".

من جانبها، أكدت طوقان أنه "بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مشيرة إلى "أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات".

ووقعت عمان في أيلول/سبتمبر مذكرة تفاهم مع واشنطن لمدة سبع سنوات، تغطي الفترة (2023-2029)، سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10,15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ 1,45 مليار دولار ابتداءً من العام 2023، بزيادة سنوية تقدر ب175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة.

ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ويناهز دينها العام 47 مليار دولار وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

© 2022 AFP