مونديال 2022: حارس المغرب بونو انسحب من مباراة بلجيكا لآلام في معدته عقب فترة الإحماء

غاب بونو (وسط) في اللحظة الاخيرة عن مباراة المغرب وبلجيكا بسبب آلام في المعدة

الدوحة (أ ف ب) – انسحب حارس مرمى إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو في اللحظة الأخيرة قبل بدء المواجهة التي فازت فيها بلاده على بلجيكا 2-0، الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022، بسبب آلام في معدته.

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وكان بونو ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني لكنه شعر بالدوار عقبها، فقرر مدربه وليد الركراكي عدم المجازفة بمشاركته والدفع بحارس مرمى الوحدة السعودي منير القجوي المحمدي مكانه.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس عما حصل لبونو بعد فترة الاحماء والنشيد الوطني، قال الركراكي في مؤتمر صحافي "كان ياسين بونو مصاباً أمام كرواتيا وحاولنا أن نجهّزه في الوقت المناسب، لكن في فترة الاحماء شعر بآلام في معدته ما تسبّب له بدوار وطلب تبديله...".

تابع المدرب الشاب "أملك لاعبين مميزين في التشكيلة وياسين من اللاعبين الكبار ولم يتمكن من أن يبدأ المباراة، فطلب مني عدم المشاركة وكان من الأفضل أن يفعل ذلك بدلاً من أن يلعب 10 دقائق ثم يطلب التبديل".

وعن بديله، تابع "ما قام به كان رائعاً وكذلك الحارس منير المحمدي القجوي الذي حلّ بدلاً منه. نملك في المنتخب لاعبين يقاتلون في كل مركز".

وحقق المنتخب المغربي فوزاً بالغ الأهمية على بلجيكا المصنفة ثانية عالمياً وثالثة مونديال 2018، بهدفي عبد الحميد صابيري (73)، زكرياء ابو خلال (90+2)، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط من مبارتين.

© 2022 AFP