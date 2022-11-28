أن بي ايه: فوز ثلاثي المقدمة في الشرقية سلتيكس وباكس وكافالييرز

جون فيشر غيتي/ا ف ب

اليوناني يانيس أنتيتوكومبو (يمين) خلال مباراة فريقه ميلووكي باكس ضد دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق ثلاثي المقدمة في المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس وكليفلاند كافالييرز، الانتصارات على حساب واشنطن ويزاردز، دالاس مافريكس وديترويت بيستونز تواليًا الاحد.

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في بوسطن، قاد جايلن براون بنقاطه الـ36 سلتيكس للفوز 130-121 على ويزاردز، هو الثالث على التوالي لمتصدر الدوري (16-4) منذ سقوطه في شيكاغو الاثنين الماضي.

سجل سبعة لاعبين أكثر من 10 نقاط في صفوف وصيف الموسم الماضي رغم غياب هدافهم الثاني جايسون تايتوم لاصابة في كاحله.

في ميلووكي، تفوق باكس 124-115 على مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، بفضل عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكومبو أفضل مسجل في المباراة مع 30 نقطة، 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وساهم زميله غرايسون ألين بـ25 نقطة و5 تمريرات حاسمة، مسجلا 7 ثلاثيات ناجحة من أصل 8.

عزز باكس سجله الى 14-5 في الوصافة فيما لم يتمكن دونتشيتش مع نقاطه الـ27 من تجنيب مافريكس خسارة رابعة تواليًا.

وتفوق كافالييرز على مضيفه ديترويت بيستونز 102-94 بقيادة دونوفان ميتشل صاحب الـ32 نقطة و20 من إيفان موبلي بالاضافة الى 11 متابعة.

دخل كافالييز الربع الاخير متأخرًا بفارق ثلاث نقاط لكنه تفوق فيه 29-16 على خصمه ليحقق فوزه الـ13 هذا الموسم مقابل 7 هزائم.

أما ممفيس غرزيليز، ثالث المنطقة الغربية، عانى في فوزه على مضيفه نيويورك نيكس في ماديسون سكوير غاردن 127-123.

قاده جا مورانت للفوز بتسجيله سلة قبل 13 ثانية من النهاية ليضع غريزليز في المقدمة 124-123 في طريقه لتحقيق تريبل دابل مع 27 نقطة، 10 متابعات و14 تمريرة جاسمة.

وحقق حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز فوزه الثاني خارج أرضه هذا الموسم 137-114 على مينيسوتا تمبروولفز بفضل نجمه ستيفن كوري الذي كان قريبًا من تريبل دابل 25 نقطة، 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

© 2022 AFP