تفكيك "كارتيل ضخم" لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

جيري لامبين وكالة الأنباء الهولندية/ا ف ب/ارشيف

مقر الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون يوروبول في 8 حزيران/يونيو 2021 في لاهاي

لاهاي (أ ف ب) – فكّكت الشرطة شبكة ضخمة لتهريب المخدرات تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا وأوقفت 49 مشتبها بهم من دول مختلفة، بينهم ستة يُعتبرون "أهدافا مهمة" في دبي، على ما أعلنت يوروبول الاثنين.

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وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون في بيان إنه تمّ في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من المخدرات فيما أوقف مشتبه بهم في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وكان المصدر الأساسي للكوكايين هو أميركا اللاتينية، وكانت المادة المخدّرة تمرّ عبر مرفأي أنتويرب وروتردام.

وجاء في بيان الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اجتمع مهرّبو مخدّرات تعتبرهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل ما يعرف بـ+كارتيل ضخم+ كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا".

وأضاف أن "حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت إشراف وقيادة المشتبه بهم كان هائلا وصادرت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 30 طنا خلال فترة التحقيقات".

وأفادت الوكالة بأن دبي أوقفت مشتبهين يعدّان "مهمين للغاية" على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصَين على صلة بإسبانيا وآخرَين على ارتباط بفرنسا.

"التهريب الدولي للمخدرات"

وأوقف 13 شخصًا في إسبانيا وستة في فرنسا و10 في بلجيكا بينما أوقف 14 شخصا العام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها، بحسب البيان.

وتأتي عمليات التوقيف هذه بعد عملية "سكاي إي سي سي" التي تم خلالها تفكيك شبكة اتصالات مشفرة مطلع العام 2021 تستخدمها منظمات إجرامية مع تطبيق وهواتف آمنة كانت تسوّقها شركة "سكاي غلوبال" الكندية. واعتقل آلاف الأشخاص على خلفية ذلك.

وذكر مدعون عامون في هولندا أنهم سيطلبون تسليم اثنين من المشتبه بهم من الإمارات العربية المتحدة، أحدهما في السابعة والثلاثين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، تم توقيفه بشبهة استيراد آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.

وأفاد الادعاء العام في هولندا في بيان أن "هذه جرائم جنائية خطرة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصا من أميركا الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام".

أما مشتبه آخر فهو شخص في الأربعين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والبوسنية، وفق الادعاء العام.

وقال مصدر من الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن أحد المشتبه بهما الهولنديين هو "هدف قيّم جدًا".

وأضاف المصدر أن الهولنديين المشتبه بهما يعتقد أنهما على صلة برضوان تاغي الذي اعتقل في دبي عام 2019 ويحاكم حاليًا في هولندا.

ويُعتقد أن تاغي كان يُدير شبكة كبيرة لتهريب الكوكايين في أمستردام ويواجه تهمًا عديدة بما في ذلك بالقتل.

في إسبانيا، أعلن الحرس المدني أنه تمّ توقيف مجموع 13 شخصًا في برشلونة ومدريد وملقة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر بعد العثور على 698 كيلوغرامًا من الكوكايين في حاوية بميناء فالنسيا.

وأضافت في بيان أن بعد محاولة اعتقال في إسبانيا، فر قائد هذه الشبكة، وهو بريطاني، إلى دبي حيث واصل توجيه العمليات. وأوضح البيان أن مادة الكوكايين جاءت من بنما وأن مورّدها البنمي كان يعيش أيضًا في دبي.

© 2022 AFP