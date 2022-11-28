مونديال 2022: الشهراني يخضع لجراحية ثانية

كيريل كودرافتسييف ا ف ب

ظهير ايسر منتخب السعودية ياسر الشهراني ملقى على الارض اثر اصابته بعد كرةة مشتركة مع حارس مرماه محمد العويس خلال لقاء الارجنتين في مونديال 2022. 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – خضع ظهير أيسر المنتخب السعودي لكرة القدم ياسر الشهراني لعملية جراحية ثانية، هذه المرة في عظام الوجه بحسب ما اعلن الاتحاد المحلي للعبة، نتيجة تعرضه لاصابة قوية خلال الفوز اللافت لبلاده على الأرجنتين في مونديال 2022.

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وقال الاتحاد السعودي في حسابه على تويتر "بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني وبحسب الخطة الطبية الموضوعة، خضع اللاعب لعملية جراحية في عظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص في مدينة عبد العزيز الطبية في الرياض وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب".

واضاف "الجدير بالذكر، بان اللاعب قد اجرى المرحلة الاولى من التدخل الجراحي باجراء عملية في البنكرياس الاربعاء الماضي وقد تكللت العمليتان بالنجاح".

وتعرّض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس خلال المباراة ضد الأرجنتين الثلاثاء الماضي، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل.

وقدّم لاعب الهلال البالغ 30 عاماً أداء بطولياً مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم بالهدف المبكر للنجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

وكان المنتخب السعودي خسر أيضا جهود قائده سلمان الفرج لاصابة في الركبة وقد سمح له مدرب المنتخب الفرنسي هيرفيه رونار بمغادرة مقر المنتخب في الدوحة.

وتعرض الفرج الذي كان يعاني من اصابة في كتفه قبل انطلاق البطولة، الى اصابة في الركبة أواخر الشوط الاول من المباراة التي حققها فيها منتخب بلادها فوزا مفاجئا على الارجنتيني 2-1، وظهر عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وهو يسير على عكازين مع وضع دعامة على قدمه.

© 2022 AFP