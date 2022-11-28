مونديال 2022: غانا تستعيد توازنها بفوز على كوريا الجنوبية 3-2

خالد دسوقي اف ب

لاعبو المنتخب الغاني يحتفلون بالفوز على كوريا الجنوبية (3-2) في مونديال قطر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

الدوحة (أ ف ب) – استعاد المنتخب الغاني لكرة القدم توازنه وأنعش آماله بالتأهل إلى ثمن النهائي، بفوز صعب على نظيره الكوري الجنوبي 3-2 الإثنين على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022.

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وسجل مدافع ساوثمبتون الإنكليزي محمد ساليسو (24) ومهاجم أياكس أستردام الهولندي محمد قدوس (34 و69) أهداف غانا، ومهاجم تشونبوك موتورز غيو-سونغ تشو (58 و61) هدفي كوريا الجنوبية.

وعوضت غانا التي بلغت الدور ربع النهائي عام 2010 في جنوب افريقيا، خسارتها بالنتيجة ذاتها امام البرتغال في الجولة الاولى، فيما منيت كوريا الجنوبية، رابعة نسخة 2002 على ارضها مع اليابان، بخسارتها الاولى بعد التعادل السلبي مع الاوروغواي.

ولحقت غانا مؤقتا بالبرتغال الى الصدارة مع أفضلية للأخيرة بفارق الأهداف بانتظار مباراتها مع الاوروغواي لاحقا، فيما تراجعت كوريا الجنوبية الى المركز الاخير برصيد نقطة واحدة بفارق الاهداف خلف الاوروغواي.

"مباراة معقدة"

وفي الجولة الثالثة المقررة يوم الجمعة المقبل، تلعب البرتغال مع كوريا الجنوبية، والأوروغواي مع غانا.

وقال الغاني أندري أيو "كانت مباراة معقدة. تقدّمنا 2-0 بين الشوطين ثم استقبلنا هدفين. ردينا بالشكل المناسب والأهم هو النقاط الثلاث"، مضيفا "اظهرنا أننا نملك الشخصية والمقومات وبمقدورنا التأهل".

وعن مباراة الأوروغواي المقبلة التي تثير ذكريات الماضي عندما قضى لويس سواريس على آمال المنتخب الافريقي في ربع نهائي مونديال 2010، بلمسة يد على خط مرماه قبل التفوق بركلات الترجيح، قال أيو "أنا الباقي الوحيد (من تلك التشكيلة)، لا يهم الحديث عن ذلك، يجب أن نحصل على النقاط كي نتأهل".

وكانت الافضلية نسبية لكوريا الجنوبية في بداية المباراة لكن دون فاعلية قبل أن تستغل غانا إحدى الهجمات المرتدة حصلت على اثرها على ركلة حرة جانبية افتتحت منها التسجيل.

وتابعت كوريا الجنوبية استحواذها على الكرة لكن شباكها استقبلت هدفا ثانيا.

وردت كوريا الجنوبية بثنائية تشو في الشوط الثاني، لكن الكلمة الأخيرة كانت لقدوس الذي سجل هدف الفوز.

وطُرد المدرب البرتغالي لكوريا الجنوبية باولو بينتو عقب الصفارة النهائية لاحتجاجه القوي على الحكم الانكليزي أنتوني تايلور لعدم فسحه المجال لتنفيذ منتخبه لركلة ركنية في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع والتي كانت 10.

وهي المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس العالم والسابعة في مختلف المسابقات تبادلا خلالها الفوز بـ3 لكل منهما.

وأجرى مدرب غانا أوتو آدو ثلاثة تبديلات على تشكيلة فدفع بطارق لامبتي وغيديون منساه وجوردان أيو مكان سيدو أليدو وألكسندر دجيكو وبابا رحمان.

وحذا حذوه المدرب بينتو، فأشرك وو-يونغ جيونغ وتشانغ-هون كوون وغيو-سونغ تشو على حساب جاي-سونغ لي وأوي-جو هوانغ وسانغ-هو نا.

ونجحت غانا في افتتاح التسجيل عندما انبرى مهاجم كريستال بالاس الانكليزي جوردان أيو لركلة حرة جانبية فشل الدفاع الكوري في تشتيتها فتهيأت أمام ساليسو أمام المرمى فتابعها داخله (24).

وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من جوردان أيو (34).

وجرب موان-كيم حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدا عن القائم الأيسر (45).

وتألق الحارس الغاني لورنس أتي-زيغي في إبعاد رأسية غيو-سونغ تشو من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (62).

ونجح تشو في تقليص الفارق بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية للبديل كانغ-إين لي (58).

وأدرك تشو التعادل بضربة رأسية ثانية اثر تمريرة عرضية للمدافع جين-سو كيم (61).

وأعاد قدوس التقدم لغانا بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية للمدافع الأيسر غيديون منساه (69).

وكاد كانغ-إين لي يفعلها من ركلة حرة من خارج المنطقة أبعدها الحارس الغاني أتي-زيغي بصعوبة إلى ركنية (75)

وأبعد المدافع طارق لامبتي كرة لجين-سو كيم وهي في طريقها الى المرمى (76).

وتابع الحارس الغاني تألقه بإبعاده كرة قوية لتشو من مسافة قريبة إلى ركنية (90+5).

© 2022 AFP