أن بي ايه: دورانت يقود نتس مع 45 نقطة وبايسرز يصدم ليكرز

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل كيفن دورانت 45 نقطة، الاعلى هذا الموسم، ليقود بروكلين نتس لفوز صعب 109-102 على ضيفه أورلاندو ماجيك الاثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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ولم يكن دورانت الوحيد الذي تألق تسجيلا في الامسية، إذ أحرز ديفن بوكر 44 نقطة ليقود فينيكس صنز للفوز 122-117 على مضيفه ساكرامنتو كينغز، معززًا صدارته للمنطقة الغربية، كما سجل اللاتفي كريستابس بورزينغيس 41 نقطة الاعلى في مسيرته ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 142-127 على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز.

هذا وحقق بوسطن سلتيكس متصدر الدوري فوزًا سهلا على ضيفه تشارلوت هورنتس 140-105 وتقدم من الدقيقة الاولى حتى الاخيرة، فيما عاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز من تأخر 16 نقطة ليفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 104-101 مع عودة نجمه الكاميروني جويل إمبيد من الاصابة.

في لوس أنجليس، سجل اللاعب المبتدئ أندرو نيمبهارد ثلاثية قاتلة مع نهاية الوقت ليمنح إنديانا بايسرز فوزًا مثيرًا 116-115 على ليكرز، ملحقًا به الخسارة الـ12 هذا الموسم مقابل 7 انتصارات.

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