مونديال 2022: إطلاق سراح مشجع إيطالي اقتحم ملعب بعلم قوس قزح

مانان فاتسيايانا ا ف ب/AFP

مشجّع يقتحم أرضية ملعب ستاد لوسيل حاملاً علماً بألوان قوس قزح التي ترمز للمثليين، خلال مباراة البرتغال والأوروغواي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – أطلقت السلطات القطرية سراح مشجّع اقتحم ملعب مباراة في كأس العالم وهو يحمل علماً بألوان قوس قزح الذي يرمز للمثليين بعد توقيفه لفترة وجيزة، على ما أفادت وزارة الخارجية الإيطالية الثلاثاء.

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وكان الإيطالي ماريو فيري المولود في 1987 دخل أرض ملعب لوسيل لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة الحادية والخمسين من مباراة البرتغال والأوروغواي، مرتديا قميصاً أزرق اللون عليه شعارا "أنقذوا أوكرانيا" من الأمام و"الاحترام للمرأة الإيرانية" من الخلف، وحاملا علم قوس القزح، قبل أن يوقفه عناصر الأمن.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان "بعد احتجاز وجيز، أطلقت السلطات سراحه دون عواقب إضافية"، مؤكدة معلومة كانت حصلت عليها وكالة فرانس برس من مصدر محلي.

وتثير حقوق المثليين واستخدام علم قوس القزح جدلا خلال كأس العالم في قطر، حيث تُعد المثلية الجنسية سلوكا غير قانوني.

وكان قادة سبعة منتخبات أوروبية يعتزمون وضع شارة تحمل شعار قوس القزح خلال البطولة ضمن حملة ضد التمييز. لكنهم عدلوا عن ذلك عقب تهديدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراءات تأديبية، بما في ذلك معاقبة اللاعبين بإنذارات حتى قبل بداية المباريات.

وقام فيري باحتجاجات مماثلة من قبل، وبينها خلال كأس العالم في البرازيل حيث أثار قضية الأطفال الفقراء.

على حسابه على موقع "انستغرام"، نشر فيري صورا من داخل ملعب لوسيل في الدوحة.

وبثت الحادثة لفترة وجيزة فقط على شاشة التلفزيون.

وقال اللاعب البرتغالي روبن نيفيش في مؤتمر صحافي بعد المباراة "نعلم ما يحدث حول كأس العالم هذا... بالتأكيد، نحن معهم، مع إيران أيضا، مع الإيرانيات. لذا أتمنى ألا يحدث أي شيء للفتى لأننا نتفهم رسالته واعتقد أن العالم كله يتفهمها".

ويكرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أعلام قوس قزح مرحّب بها في الملاعب، لكن بعض المشجعين طلب منهم نزع ملابس عليها شعارات مرتبطة بالمثليين خلال المباريات الأولى في البطولة التي تقام للمرة الأولى في بلد عربي ومسلم.

© 2022 AFP