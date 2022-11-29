مونديال 2022: إنكلترا تحسم التأهل وصدارة المجموعة الثانية بثلاثية في مرمى ويلز

خافيير سوريانو ا ف ب

ماركوس راشفورد (اعلى الصورة الى اليمين) يسجل هدف انكلترا الاول في مرمى ويلز في مونديال 2022. 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الريان (قطر) (أ ف ب) – حسمت انكلترا التأهل والصدارة بفوزها على جارتها ويلز بثلاثية نظيفة الثلاثاء على ملعب احمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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وسجل ماركوس راشفورد (50 و68) وفيل فودن (52) الاهداف.

وتلتقي إنكلترا في الدور ثمن النهائي الأحد المقبل على استاد البيت مع السنغال وصيفة المجموعة الاولى.

وتسعى إنكلترا لإحراز لقبها الثاني بعد الأول على أرضها عام 1966، علما بأنها بلغت نصف نهائي النسخة الاخيرة عام 2018، ونهائي كأس أوروبا صيف عام 2021 لكنها سقطت على ارضها أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

أما ويلز، ففشلت في بلوغ الدور الثمن النهائي للمرة الثانية في مشاركتها الثانية بعد عام 1958 عندما خرجت منه على يد البرازيل بهدف وحيد سجله بيليه ابن السابعة عشرة حينها.

أجرى مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت أربعة تبديلات على التشكيلة الأخيرة التي خاضت المباراة ضد الولايات المتحدة (صفر-صفر)، باشراك الجناحين فيل فودن وماركوس راشفورد اساسيين لمساندة المهاجم هاري كاين على حساب بوكايو ساكو ورحيم ستيرلينغ، كما زج بالظهير الايمن كايل ووكر الذي لم يخض اي مباراة منذ الثاني من تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب الاصابة، وبلاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون.

وسنحت اول فرصة حقيقية لانكلترا عندما مرر كاين كرة بينية رائعة باتجاه راشفورد لكن حارس ويلز داني ورد تصدى لمحاولته (8).

انحصر اللعب بعدها في منتصف الملعب قبل ان يقوم لاعبو انكلترا بسلسلة تمريرات سريعة لتصل الكرة الى فودن داخل المنطقة فاستدار على نفسه وسدد كرة عالية (38).

واحكم المنتخب الإنكليزي سطوته على جاره الويلزي بعد ان حقق فوزه السابع تواليا عليه.

وفي مطلع الشوط الثاني، نجحت انكلترا في افتتاح التسجيل عندما اعيق فودن على مشارف المنطقة فاحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة سددها راشفورد رائعة لتستقر في الزاوية العليا لمرمى ويلز (50).

والهدف هو الاول الذي يُسجل من ركلة حرة في النهائيات الحالية.

ولم يكن المنتخب الويلزي يفيق من الصدمة حتى اضاف الأسود الثلاثة الهدف الثاني بعد 55 ثانية اثر خطأ في خروج الدفاع الويلزي لينتزع كاين الكرة ويمررها باتجاه فودن المتربص امام المرمى ليتابعها داخل الشباك.

وعزز المنتخب الإنكليزي تقدمه بالهدف الثالث والثاني الشخصي لراشفورد بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة وتسديدة بيسراه مرت بين ساقي الحارس الويلزي (68).

ورفع راشفورد رصيده الى 3 اهداف ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع الهولندي كودي خابكو والفرنسي كيليان مبابي والاكوادوري اينير فالنسيا الذي خرج فريقه من البطولة الثلاثاء بخسارته امام السنغال.

وللمفارقة، فإن كاين هداف النسخة الاخيرة في روسيا 2018، برصيد 6 أهداف، لم يسجل اي من اهداف منتخب بلاده التسعة في النهائيات الحالية.

© 2022 AFP