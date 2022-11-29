مونديال 2022: رونار "جاهزون لصناعة التاريخ"

خالد الدسوقي ا ف ب

الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب السعودي ولاعب خط الوسط محمد كنو خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة المكسيك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – أكد الفرنسي هيرفيه رونار مدرب منتخب السعودية أنّ لاعبيه جاهزون لصناعة التاريخ من خلال التأهل الى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر وذلك عندما يلاقي نظيره المكسيكي الاربعاء على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

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وقال رونار في مؤتمر صحافي عشية المباراة "سعداء في خوض المباراة الحاسمة غداً، نستطيع صناعة التاريخ للكرة السعودية، وبهذا الكلام أكون قد قلت كل شيء".

وأضاف "لقد حافظنا على حظوظنا حتى المباراة الثالثة في مجموعة قوية تضم منتخبات عريقة أعلى منا في التصنيف العالمي، وعندما تملك الفرصة لتنتزع التأهل الى الدور التالي، عليك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة".

ويستطيع المنتخب السعودي ضمان التأهل في حال فوزه، لكن التعادل سيكفيه بحال فوز بولندا على الأرجنتين. أما في حال انتهاء المباراتين بالتعادل سيقصى من المنافسة.

واعتبر رونار أنّ المهمة لن تكون سهلة أمام المكسيك "التي تملك خبرة كبيرة في كأس العالم، أكبر من السعودية. لكننا نريد صناعة التاريخ. في المرة الاخيرة التي تأهلت السعودية الى الدور ثمن النهائي كان عام 1994 أي قبل 28 عاماً".

وأضاف "استعدينا لهذه المباراة، ستكون مواجهة تكتيكية بالدرجة الاولى، مباراة مختلفة عن بولندا، انه منتخب مختلف".

وما يزيد من صعوبة مهمة المنتخب السعودي هو افتقاده الى أربعة لاعبين مؤثرين بداعي الاصابة او الايقاف وهم قائد المنتخب سلمان الفرج وصالح الشهراني، ومحمد البريك بداعي الاصابة، وعبدالاله المالكي للايقاف وقال في هذا الصدد "نفتقد أربعة لاعبين مؤثرين لكن لدينا تشكيلة من 26 لاعباً. يتعين علينا ادارة الوضع وأن نكون أقوياء، يوم هام ينتظرنا".

وتابع "لم يكن أحد يتوقع أن نتأهل عن هذه المجموعة الصعبة. يتعين علينا وضع كل حيويتنا".

ووصف مواجهة المكسيك بأنها ثالث أهم مباراة له بعد نهائي كأس أمم إفريقيا مع زامبيا عام 2012 (احرز اللقب)، ومع ساحل العاج عام 2015 في البطولة القارية أيضاً (أحرز اللقب).

وأوضح "انها مباريات لا يمكن أن تخسرها والا فأنك ستندم طوال الحياة، هذا أمر ليس بالجيد". وتوجه الى الجمهور السعودي بقوله "تعالوا باعداد غفيرة لأننا في حاجة الى مساندة مميزة، ونأمل أنّ نقدم لكم التأهل كهدية".

والى اللاعبين قال "لا تخافوا، ثقوا بانفسكم، اذا كنتم واثقين بأنفسكم وزملائكم تستطيعون مواجهة أي فريق قوي".

أما لاعب وسط المنتخب السعودي محمد كنو الذي تألق في المباراتين ضد الارجنتين وبولندا ونال الاشادة حتى من الصحف الاوروبية والعالمية فقال عن المباراة "منتخب المكسيك قوي بدنياً وبالتالي لن تكون مباراة سهلة، هدفنا حصد النقاط الثلاث التي ستكون جواز سفرنا الى الدور التالي".

وتحدث عن أهمية المدرب رونار "هو مقرب جداً من اللاعبين ويعيرنا اهتماماً كبيراً ووقف الى جانبنا لدى مواجهتنا المشاكل ونريد أنّ نرد له الجميل على أرضية الملعب".

وأضاف "انها مباراة حياة أو موت، نريد أن نعطي كل ما لدينا وكتابة التاريخ لنا كلاعبين وللشعب السعودي". وختم "أتمنى وقفة الجمهور السعودي معنا وإن شاء الله نبيّضها".

© 2022 AFP