مونديال 2022: قطر تسجل أسوأ نتيجة لمنتخب مضيف

آن-كريستين بوجولا ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – كان خروج منتخب قطر من دور المجموعات في مونديال 2022 المقام على أرضها أسوأ نتيجة لدولة مضيفة بتاريخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

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أنفقت الدولة الخليجية الغنية بالغاز أكثر من 200 مليار دولار وفق تقديرات مختلفة لاستضافة كأس العالم، فيما وفّرت إمكانات هائلة لمنتخبها الذي أحرز لقب بطولة آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

لكن قرار عزل "العنابي" لخمسة أشهر في أوروبا وايقاف الدوري المحلي، أثار انتقادات كثيرة بوجه المدرب الإسباني فيليكس سانشيس.

خسرت قطر افتتاحاً امام الإكوادور بهدفين، ثم السنغال 1-3، قبل ان تودع بخفي حنين الثلاثاء أمام هولندا 0-2، ما يعني عدم حصولها على أي نقطة في ثلاث مباريات.

وكانت جنوب إفريقيا أول منتخب مضيف يودّع دور المجموعات عام 2010، لكنها أحرزت عامذاك 4 نقاط من تعادلها مع المكسيك وفوزها على فرنسا، لتهدر بفارق بسيط التاهل إلى الدور الثاني.

وأحرزت الدول المضيفة اللقب 6 مرات آخرها فرنسا عام 1998 وحلّت وصيفة مرتين.

النتائج السابقة للدول المضيفة:

1930: الأوروغواي (بطلة)

1934: إيطاليا (بطلة)

1938: فرنسا (ربع النهائي)

1950: البرازيل (وصيفة)

1954: سويسرا (ربع النهائي)

1958: السويد (وصيفة)

1962: تشيلي (ثالثة)

1966: إنكلترا (بطلة)

1970: المكسيك (ربع النهائي)

1974: ألمانيا الغربية (بطلة)

1978: الأرجنتين (بطلة)

1982: إسبانيا (دور المجموعات الثاني)

1986: المكسيك (ربع النهائي)

1990: إيطاليا (ثالثة)

1994: الولايات المتحدة (ثمن النهائي)

1998: فرنسا (بطلة)

2002: كوريا الجنوبية (رابعة)، اليابان (ثمن النهائي)

2006: ألمانيا (ثالثة)

2010: جنوب إفريقيا (دور المجموعات)

2014: البرازيل (رابعة)

2018: روسيا (ربع النهائي)

© 2022 AFP