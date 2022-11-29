هيلاري كلينتون وفنانات ايرانيات يناشدن الامم المتحدة الحد من قمع النساء في ايران

ANGELA WEISS ا ف ب

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون تشارك في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حفل فني بعنوان "عيون على إيران" للتنديد بقمع النساء في إيران

نيويورك (أ ف ب) – ناشدت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون وعدة فنانات وناشطات إيرانيات الأمم المتحدة الاثنين العمل على الحد من قمع النساء في إيران، خلال حدث فني أقيم في نيويورك قبالة مقر الأمم المتحدة.

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على جزيرة روزفلت الواقعة على نهر إيست ريفر بين مانهاتن وكوينز، شاركت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة (2009-2013) في حفل لكشف النقاب عن أعمال فنية بينها عين عملاقة مرسومة على درجات سلم، أطلق عليه اسم "عيون على إيران" "Eyes on Iran".

قالت كلينتون إن "هذه الحملة +عيون على إيران+ قبالة الأمم المتحدة تهدف إلى ضمان ألا ينسى الرأي العام القمع الوحشي الذي تتعرض له الآن النساء والفتيات الإيرانيات". وأحاط بكلينتوهن فنانات إيرانيات يقمن في الولايات المتحدة، مثل شيدا سليماني وأفروديت ديزيريه ناواب وشيرين نشأة ومهواش موستالا.

واعتبرت السيدة الأولى السابقة أن "مقتل مهسا أميني على يد الشرطة أشعل ثورة قال من خلالها الشعب الإيراني، وعلى رأسه نساء وفتيات، + كفى، لن نسمح بهذا القمع لعد الان+".

وتشهد إيران احتجاجات اندلعت منذ توفيت في 16 أيلول/سبتمبر الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

نقلت هيلاري كلينتون عريضة دولية أُطلقت منذ شهر ودعمتها أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس كي "تستجيب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لشجاعة المواطنين الإيرانيين وطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة".

وأكدت كلينتون أنه "بالمحافظة على إيران بين صفوفها، "تفقد هذه اللجنة والأمم المتحدة مصداقيتها".

تنتخب الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بوضع المرأة من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي تختار الجمعية العامة أعضاءه.

وانتُخبت إيران لولاية تنتهي العام 2026. وتنتهي ولاية واشنطن في العام المقبل.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، فتح تحقيق دولي في قمع التظاهرات التي تعتبرها السلطات "أعمال شغب" تحرض عليها دول الغرب.

قُتل 416 شخصًا على الأقل، وفقًا منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو. واوقف 15 ألف شخص بحسب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران.

وتحدثت السلطات الإيرانية الثلاثاء، للمرة الأولى عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر.

© 2022 AFP