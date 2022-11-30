القضاء الإيراني يثبت عقوبة الإعدام بحق أربعة رجال مدانين بالتعاون مع اسرائيل (القضاء)

طهران (أ ف ب) – ثبت القضاء الإيراني الأربعاء حكم الإعدام بحقّ أربعة رجال أدينوا بالتعاون مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، على ما أعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

وأوضح الموقع "وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حُكم على المتهمين حسين أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي بالإعدام لتعاونهم (...) مع النظام الصهيوني (إسرائيل) وبتهمة الاختطاف".

في 22 أيار/مايو، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أوقف أعضاء "شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية" من دون تحديد مكان عملهم أو المكان الذي أوقفوا فيه.

وجاء في النص أن "هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة".

وأضاف "ميزان أونلاين" الأربعاء أن "ثلاثة متهمين آخرين حكم عليهم بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد والتواطؤ في عمليات خطف وحيازة أسلحة".

© 2022 AFP