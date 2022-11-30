دخول الأسطورة بيليه إلى المستشفى مجدداً

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يعتبر كثيرون أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه هو الأفضل في عالم الكرة المستديرة

ساو باولو (أ ف ب) – دخل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إلى المستشفى مرة جديدة "لإعادة تقييم" علاجه بعد إصابته بورم في القولون العام الماضي، حسب ما أفاد أطباء الأيقونة البالغة 82 عاماً.

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وقال الفريق الطبي للاعب الدولي السابق إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه" في بيان أن بطل العالم 3 مرات نُقل إلى مستشفى في ساو باولو "لإعادة تقييم علاجه الكيميائي لورم القولون الذي تم تشخيصه في أيلول/سبتمبر 2021".

وأضاف "نُقل الى غرفة عادية دون الحاجة للعناية المركزة او شبه المكثفة.. (انه) يتحكم بشكل كامل في وظائفه الحيوية وحالته مستقرة".

من ناحيتها، قالت ابنة بيليه كيلي ناسيمنتو لجمهوره "لم يدخل إلى غرفة العناية المركزة"، وكتبت عبر صفحتها على انستغرام "لا توجد (حالة) طارئة أو تنبؤات جديدة وخيمة ... نحن نقدر الاهتمام والحب".

ونفت ابنة أخرى للأسطورة بيليه تدعى فلافيا ناسيمنتو شائعات مفادها أن الحالة الصحية "للملك" اتخذت منعطفا نحو الأسوأ. وقالت في مقطع فيديو "كان هناك قدر معين من الارتباك لأن والدي دخل إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات"، واصفة الإقامة كجزء من العلاج الروتيني "لرصد السرطان".

وتابعت "من فضلكم استمروا في إرسال طاقة كأس العالم التي يحبها وهي بالضبط ما يحتاجه".

يصنّف بيليه على أنه أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وقد عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. يخضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في أيلول/سبتمبر 2021، وقضى شهراً في المستشفى.

وبيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.

وبرغم عدم ظهور بيليه العلني كثيراً، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ كتب مؤخراً للمنتخب البرازيلي انه يعتمد عليه "لجلب هذه الكأس إلى الوطن" في مونديال قطر.

قال اللاعب البرازيلي الدولي أليكس تيليس في مؤتمر صحافي في الدوحة إن الفريق يشجع بيليه على التعافي السريع.

وأضاف مدافع إشبيلية الإسباني "من الصعب الحديث عن +ملكنا+، فهو يمثلنا أمام العالم بأسره. أدعو الله أن يظل قوياً هنا معنا. عناق لعائلته، كل شيء سيكون على ما يرام".

© 2022 AFP