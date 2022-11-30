دوري "أن بي ايه": تريبل دابل جديدة لدونتشيتش في فوز مافريكس على ووريرز

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حقّق نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش ثلاثيته المزدوجة "تريبل دابل" الـ 51 في مسيرته خلال فوز فريقه على غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 41 نقطة وتريبل دابل جديدة ليقود دالاس مافريكس للفوز 116-113 على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الثلاثاء، في اعادة لمواجهة الفريقين في نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وتعملق دونتشيتش باحرازه 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة في الفوز، رافعا رصيده الى 51 تريبل دابل (عشر أو أكثر ثلاث فئات احصائية) في مسيرته والخامسة له هذا الموسم.

وكان مافريكس خسر امام ووريرز بخمس مباريات في نهائي المنطقة الموسم الماضي.

وسجّل دونتشيتش 13 نقطة بمفرده في الربع الثالث، لكنّ المباراة بقيت مشتعلة حيث تبادل الفريقان التقدم ست مرات في الربع الرابع قبل ان يحسمها مافريكس لمصلحته واضعا حدّ لسلسلة من 4 هزائم متتالية.

وبرز ايضا من الفائز كل من تيم هارداوي بـ 22 نقطة واضاف سبنسر دينويدي 14.

واحتفل لاعب نيويورك نيكس جوليوس راندل بعيد ميلاده الـ 28 مسجلا 36 نقطة وهو اعلى رصيد هجومي له هذا الموسم ليقود فريقه للفوز على بيستونز 140-110 في ديترويت.

وخسر نيكس اربع من مبارياته الخمس الاخيرة لكنه عزّز سلسلة انتصارات المتتالية امام ديترويت الى 11 مباراة.

وفي بورتلاند، حقّق لوس انجليس كليبرز الفوز على ترايل بلايزرز 118-112.

وكان نورمان باول افضل مسجّل للفريق الفائز بـ 32 نقطة رغم دخوله كبديل، وأضاف ريجي جاكسون 24 نقطة.

فيما كان انفرني سيمونز افضل مسجل لبلايزرز بـ 37 نقطة واضاف جيرامي غرانت 32 نقطة. واستمر غياب صانع العاب بورتلاند داميان ليلارد بسبب الاصابة.

© 2022 AFP