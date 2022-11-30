فتح تحقيق في فرنسا بحق نائب مقرب من نتانياهو

© Emmanuel DUNAND / ا ف ب/AFP

النائب الفرنسي ميير حبيب في الجمعية الوطنية في باريس في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

باريس (أ ف ب) – فتح تحقيق في فرنسا بحق النائب الفرنسي ميير حبيب المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة "اختلاس أموال عامة" حسبما علم الأربعاء من مكتب المدعي العام في باريس.

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تم الثلاثاء تفتيش مكتب النائب في الجمعية الوطنية المقرب من كتلة الجمهوريين (معارضة يمينية) من الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج - والتي تضم بشكل خاص إسرائيل واليونان وإيطاليا - حسبما ذكر المصدر نفسه مؤكدا معلومات نشرتها قناة BFMTV التلفزيونية.

وعهد بالتحقيق إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بحسب نيابة باريس.

ووفقا للقناة التلفزيونية يشتبه المحققون في حصول مخالفات في رواتب معاونيه البرلمانيين والتحقيق مرتبط ببلاغ صدر عن مكتب معالجة الاستخبارات والعمل ضد الدوائر المالية السرية Tracfin.

وكان ميير حبيب عضوا في تكتل اتحاد الديموقراطيين والمستقلين (معارضة من اليمين الوسط) في المجلس التشريعي السابق.

ولم يرد النائب حتى الآن على اتصالات وكالة فرانس برس.

© 2022 AFP