مونديال 2022: الأرجنتين تحقق الاهم بفوزها على بولندا وتبلغان ثمن النهائي معا

مهاجم الارجنتين خوليان ألفاريس يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى بولندا (2-صفر) في الجولة الثالثة الاخيرة لمونديال قطر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

الدوحة (أ ف ب) – حققت الأرجنتين الأهم بفوزها على بولندا 2-صفر وبلغتا ثمن النهائي معا الأربعاء على ملعب "974" في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

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وسجل لاعب وسط برايتون الإنكليزي أليكسيس ماك أليستر (47) ومهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي خوليان ألفاريس (67) هدفي الأرجنتين التي حققت فوزها الثاني تواليا ورفعت رصيدها إلى ست نقاط منتزعة الصدارة من بولندا التي استفادت من هدف الشرف الذي سجلته السعودية في مرمى المكسيك (1-2) لتنتزع الوصافة من المنتخب الاميركي الشمالي بفارق الاهداف بعدما تساويا نقاطا (4 لكل منهما).

وكانت الارجنتين، بطلة نسختي 1978 و1986، مطالبة بالفوز لضمان تأهلها بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، فتابعت صحوتها عقب خسارتها المفاجئة أمام السعودية 1-2 في الجولة الاولى، وحققت فوزها الثاني بعد تخطيها المكسيك 2-صفر.

وبحثت الارجنتين منذ البداية عن هز شباك البولنديين وخلق مهاجموها العديد من الفرص دون ترجمتها الى اهداف، أمام التألق اللافت لحارس مرمى يوفنتوس الإيطالي فويتشيخ شتشيزني الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة أبرزها ركلة جزاء لميسي.

في المقابل، تكتلت بولندا، ثالثة عامي 1974 و1982 التي كانت بحاجة إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل الى الدور الثاني للمرة الاولى منذ عام 1986، في الدفاع ولم تهدد مرمى حارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيس بأي فرصة.

وانتظرت الارجنتين الشوط الثاني لفك شفرة دفاع بولندا وسجلت هدفين كانا كافيين لتخطيها الدور الثاني حيث ستلاقي أستراليا ثانية المجموعة الرابعة، فيما تلعب بولندا مع متصدرتها فرنسا حاملة اللقب.

وهو الفوز الثاني للارجنتين على بولندا في ثلاث مواجهات بينها في كأس العالم، حيث هزمتها الأخيرة في المباراة الاولى 2-3 في شتوتغارت عام 1974 وردت الارجنتين التحية 2-صفر بعد 4 اعوام على ارضها عام 1978 عندما توج بلقبها العالمي الأول.

© 2022 AFP