وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين (وكالة شينخوا)

مايك فيالا ا ف ب/ارشيف

الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين في صورة تعود إلى 12 تشرين الأول/اكتوبر 1992 قبل إلقاء كلمة أمام المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في بكين

بكين (أ ف ب) – توفي الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية، الأربعاء عن 96 عاما على ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

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وتولى جيانغ زيمين السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيان أنمين. وقاد الصين، الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.

وقالت الوكالة إن "جيانغ زيمين توفي بسبب سرطان في الدم وفشل العديد من الأعضاء، في شنغهاي عند الساعة 12,13 (الأربعاء) 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عن 96 عامًا".

ونكست الأعلام على المباني الرسمية، حسب الوكالة.

وعندما عيّن الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ في 1989 رسميا جيانغ زيمين خلفًا له، كانت الصين في بداية عملية تحديثها الاقتصادي. عندما تنحى جيانغ عن الرئاسة في 2003 ، أصبحت الصين عضوًا في منظمة التجارة العالمية.

وفازت باستضافة أولمبياد بكين 2008 وكانت في طريقها لتصبح قوة عظمى.

قال محللون إن رئيس البلدية السابق ورئيس الحزب الشيوعي في شنغهاي جيانغ زيمين واصل مع دائرة قريبة من القادة، في التأثير على الحياة السياسية الصينية حتى بعد تقاعده رسميا.

وجيانغ زيمين متزوج من وانغ يبينغ ولديهما ابنان.

© 2022 AFP