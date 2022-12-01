اكتشاف نفق تحت مدرسة تابعة للأونروا في غزة

© محمد عابد / ا ف ب/ارشيف

القدس (أ ف ب) – أعلنت الأمم المتحدة هذا الأسبوع أنها اكتشفت نفقا تحت إحدى مدارسها في قطاع غزة حيث حفرت حركة حماس شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض تستخدمها لشن هجمات على الجيش الإسرائيلي.

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وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيان يحمل تاريخ الثلاثاء لكنها نشرته الخميس أنّها رصدت مؤخرا "حفرة اصطناعية تحت الأرض" تحت إحدى مدارسها في قطاع غزة.

وتابعت الأونروا أن "الوكالة رفعت احتجاجا شديد اللهجة إلى السلطات في غزة تعبيرا عن استنكارها لوجود بنية مماثلة تحت إحدى منشآتها ... تشكل انتهاكا لحيادها وللقانون الدولي وتعرض للخطر الأطفال وموظفيها"، مؤكدة أنها "ختمت" الحفرة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس إن "المطر أحدث على الأرجح حفرة في الأرض كشفت عن وجود بنية نفق إرهابي على مقربة من مدرسة للأونروا في غزة".

ولم تعلق حركة حماس التي تسيطر على القطاع على هذه المسألة الحساسة.

ويطلق أهالي القطاع على شبكة الأنفاق السرية التي حفرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي اسم "المدينة الأرضية"، في حين تسميها إسرائيل "مترو حماس" أو "مترو غزة". وقد استهدفتها مرارا بالقصف والتدمير.

ظهرت الأنفاق للمرة الأولى في القطاع في العام 2006 عندما استخدمت حماس أحدها لأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط خلال هجوم على موقع حدودي في رفح في جنوب القطاع. وأفرجت الحركة عن شاليط في العام 2011 ضمن صفقة تبادل مع الفلسطينيين.

وتكثف حفرها بعد بدء الحصار الإسرائيلي على غزة إثر سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007، وإغلاق مصر معبر رفح المؤدي الى الجيب الفلسطيني.

© 2022 AFP