الرئيس السابق ل"اف تي اكس" يعتذر عن "أخطاء" وينفي ارتكابه اي احتيال

الرئيس السابق لشركة اف تي اكس للعملات المشفرة سام بانكمان فريد في حفل في نيويورك في 23 حزيران/يونيو 2022

نيويورك (أ ف ب) – قدم سام بانكمان فريد الرئيس التنفيذي السابق ل"اف تي اكس" اعتذاره الأربعاء عن "عدد كبير من الأخطاء" في الانهيار المفاجئ لشركة العملات الرقمية لكنه أكد أنه لم يتعمد القيام بأي احتيال.

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قال بانكمان فريد في "مؤتمر ديلبوك" الذي استضافته شبكة "سي إن بي سي" وصحيفة نيويورك تايمز "لم أحاول يوما ارتكاب عمليات احتيال على أي شخص".

وأضاف "أشعر بأسف عميق لما حدث". وتابع "من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء أو الأمور التي سأتمكن من تقديم أي شيء لأصححها".

وأوضح بانكمان فريد الذي ظهر عبر الفيديو من جزر الباهاماس وهو يرتدي قميص يحمل علامته التجارية أنه "صُدم" بتفاصيل كثيرة كشفت عند انهيار منصة العملات المشفرة، معتبرا أن المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة وضوابط الشركة وليس عن نية احتيال.

وكانت "اف تي اكس" تقدمت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس بينما كانت تواجه نقصا كبيرا في التمويل وسيلا من عمليات السحب من العملاء المذعورين.

في ذلك الوقت، حصلت "اف تي اكس" على نحو عشرة مليارات دولار من أموال العملاء من دون إذن، حسب صحيفة وول ستريت جرنال.

وتركز الاهتمام الأكبر على العلاقة بين "اف تي اكس" و"ألاميدا ريسيرش" الشركة التجارية التابعة لها.

واعترف بانكمان فريد بأن عدم إيلاء اهتمام كاف لتضارب المصالح بين الشركتين أمر "محرج" لكنه أصر على أنه لم يكن على اطلاع على التفاصيل المتعلقة بألاميدا ولم يتول إدارة هذه الشركة.

"لم تكن وجودية"

وبين ما تم كشفه، ذكر موقع "كوينديسك" (CoinDesk) الإخباري للعملات الرقمية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أن الميزانية العمومية لشركة ألاميدا كانت تعتمد بشكل كبير على عملة مشفرة ابتكرتها "اف تي اكس" وليست مرتبطة بأي أصول ذات قيمة مستقلة، وهي ال"اف تي تي".

وتراجعت قيمة ال"اف تي تي" في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر عندما انهارت "ألاميدا" و"اف تي اكس"، ولم تتعاف حتى الآن.

وقال بانكمان فريد إنه فوجئ أيضًا بحجم اعتماد ألاميدا على "اف تي اكس" والذي أثر اضطراب شركته في نهاية المطاف عليها.

وتحدث عن الضغوط المالية لألاميدا. قال "لم أكن أعتقد أنها كانت وجودية لاف تي اكس"، موضحا أنه كان يعتقد أن المشكلة "ستنتهي بتأثير طفيف على اف تي اكس، وليس كبيرًا، وليس تأثيرًا يضر العملاء على الاطلاق".

وتابع أنه لم يكن يعلم عن عمد أنه "يجمع" الأموال بين الشركتين.

وانتقد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "اف تي اكس" جون راي المسؤولين السابقين في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في محكمة الإفلاس. قال راي في إفادة "لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل الكامل في ضوابط الشركة والغياب الكامل للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا".

وأضاف "بدءا من الأنظمة المعرضة للخطر والخطأ في الرقابة التنظيمية في الخارج ، إلى تركز السيطرة بأيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين وغير المتطورين (...) هذا الوضع غير مسبوق".

وأكد بانكان فريد الأربعاء إنه لم يكن على علم بأنه يخضع لتحقيق جنائي، مؤكدا أنه رفض نصيحة محاميه بالتزام الصمت الآن.

وقال "من واجبي أن أشرح ما حدث (...) وأعتقد أن لدي واجب (...) إذا كان هناك أي شيء يمكنني القيام به لمحاولة مساعدة العملاء هنا".

وتابع أن المستثمرين الأميركيين في "اف تي اكس" يمكنهم الحصول على تعويضات عن خسائرهم ، لكنه لم يوضح كيف يمكن أن يحدث ذلك.

وكانت "اف تي اكس" تعتبر قبل عشرة أيام فقط من إشهار إفلاسها ثاني أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم ورئيسها سام بانكمان-فريد الذي يلقب "اس بي اف" أفضل محاور للسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وقدرت قيمة المجموعة بحوالي 32 مليار دولار في ذروتها، لكن وسائل إعلام أميركية ذكرت أن ثروة بانكمان فريد وحده البالغة نحو 16 مليار دولار تبخرت خلال أيام قليلة.

وأدى إعلان بانكمان-فريد استقالته بعد ساعات على قرار المنصة وضع نفسها تحت قانون الإفلاس، في أحدث سقوط سريع للاعب رئيسي في قطاع العملات المشفرة غير المنظم، إلى انخفاض حاد في أسعار العملة الرقمية.

© 2022 AFP