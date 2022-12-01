الكونغرس الأميركي يتدخل لمنع إضراب كبير لقطاع الشحن في سكك الحديد

واشنطن (أ ف ب) – تدخل مجلس النواب الأميركي الأربعاء لحل نزاع اجتماعي وتجنب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد قد يكون كارثيا لاقتصاد الولايات المتحدة.

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ويفرض مشروع القانون هذا الذي أقره المجلس بأغلبية أعضائه اتفاقًا فرعيًا على القطاع مع أنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين. وقد أحيل على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتبارا من التاسع من كانون الأول/ديسمبر، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن إحالة الملف على الكونغرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحافي بعد التصويت إن "الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

ووقعت ثمان من النقابات ال12 في القطاع، الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل.

وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24 بالمئة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1 بالمئة فورا، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.

وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية، بضرورة "حماية الاقتصاد الأميركي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني ".

كان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأميركي بمقدار ملياري دولار يوميا، حسب تقديرات جمعية السكك الحديدية الأميركية.

وفي 2020 تم نقل حوالى 28 بالمئة من البضائع في الولايات المتحدة عن طريق السكك الحديدية، كما ذكرت شركة "يونيو باسيفيك".

تجنب مجازفة سياسية

بما أن 97 بالمئة من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديدية الوطنية "أمتراك" تُدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن، كان يمكن أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب.

ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديدية في الولايات المتحدة خطرًا سياسيًا كبيرًا للرئيس جو بايدن، بينما ما زال التضخم مرتفعًا وعلامات تباطؤ تظهر على الاقتصاد الأميركي.

لكن بدفعه لانتزاع الاتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار الاجتماعي، عرّض رئيس الدولة نفسه لانتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب الديموقراطي.

وفي محاولة لكسب دعم المعارضين، قدم الديمقراطيون مشروع قانون مكمل الأربعاء ينص على إجازة مرضية مدتها سبعة أيام مدفوعة في السنة. وكانت مسألة الإجازة المرضية أحد أسباب استياء عدد كبير من العاملين في القطاع، غذ إن بعض الشركات ألا تمنح إجازة من هذا النوع إطلاقا.

وتم اعتماد هذا النص الثاني بعد التصويت على الاتفاقية نفسها.

وقبل التصويت تجاوزت ثلاث من النقابات الرافضة لتوقيع الاتفاقية معارضتها المبدئية لتدخل السياسة، ودعت الكونغرس إلى اعتماد النص الإضافي الخاص بالإجازة المرضية.

وبعد تبني النص في مجلس النواب أشادت واحدة من النقابات الأربع "جمعية حماية العاملين في الطرق" (بي ام دبليو اي دي) بالبرلمانيين "الذين أيدوا اقتراح الإجازة المرضية لعمال الشحن في السكك الحديدية".

لكن تعليق المنظمة لم يخل من انتقادات للبرلمانيين. فقد كتبت في تغريدة "هل تعلم؟ أعضاء الكونغرس لديهم الحق في إجازة مرضية غير محدودة".

وفي مؤتمرها الصحافي اليومي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن جو بايدن لديه تحفظات بشأن استخدام نص ثان. وقالت "بالطبع يفضل الرئيس إجازة مرضية (...) لكنه لا يؤيد نصا أو تعديلا من شأنه تأخير وصول" مشروع القانون الخاص بالاتفاقية "إلى مكتبه بحلول السبت".

واضافت أنه على الرغم من هذا التدخل السياسي، يبقى جو بايدن "الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات في تاريخ" الولايات المتحدة.

© 2022 AFP