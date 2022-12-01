دوري "أن بي ايه": تايتوم يؤكد هيمنة بوسطن وبوكر يتعملق أمام شيكاغو

© وينسلو تاونسون / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

ميامي (أ ف ب) – سجّل جايسون تايتوم 49 نقطة وهو أعلى رصيد هجومي له هذا الموسم، ليحقق بوسطن سلتيكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية فوزاً صريحاً على ميامي هيت 134-121 في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلّة.

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وبهذا الفوز أمام ولي العهد البريطاني وليام وزوجته كيت، عزّز سلتيكس سلسلة انتصاراته على أرضه إلى عشر مباريات.

كما سجّل تايتوم 30 نقطة أو اكثر للمرة التاسعة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر فحسب، معادلاً رقمه القياسي الشخصي السابق، ووحده الأسطورة لاري بيرد يتخطاه في شهر واحد مع بوسطن.

حاول هيت البقاء على تماس مع منافسه حيث برز في صفوفه ماكس ستروس وبام أديبايو بـ23 نقطة لكل منهما، علماً أن الأخير طرد في اللحظات الأخيرة بعد حصوله على خطأين تقنيين.

ويتبوأ سلتيكس صدارة المنطقة الشرقية بـ18 انتصاراً و4 هزائم متفوقاً بثلاثة انتصارات عن ميلووكي باكس الثاني، فيما يحتل هيت المركز الحادي عشر بعشرة انتصارات و12 هزيمة.

من جهة أخرى، تعملق ديفن بوكر بـ51 نقطة ليتغلب فينيكس صنز متصدر الغرب على شيكاغو بولز 132-113.

وبلغ بوكر هذا العدد من النقاط في 31 دقيقة بعدما تألق بتسجيله 20 من محاولاته الـ25 في اللقاء، من بينها ست ثلاثيات من أصل 7.

وتألق أيضاً في صفوف صنز دياندري أيتون بـ 30 نقطة و15 متابعة، وهي ثنائيته المزدوجة "دابل دابل" السابعة توالياً ليسهم في فوز صنز السادس توالياً.

وواصل دنفر ناغتس مطاردته لصنز في المنطقة الغربية وحقّق فوزاً كبيراً على هيوستن روكتس 120-100.

وأنهى يوتا جاز سلسلة من خمس هزائم متتالية بفوزه على لوس أنجليس كليبرز 125-112.

وتألق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بـ37 نقطة و13 متابعة وسبع تمريرات حاسمة ليقود باكس للفوز على نيويورك نيكس 109-103.

وبرز أيضاً كيفن دورانت بـ39 نقطة ليمنح بروكلين نتس الفوز على واشنطن ويزاردز 113-107.

© 2022 AFP