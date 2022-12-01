رالي دكار: كيلومترات وكثبان رملية اضافية بانتظار المُشاركين

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باريس (أ ف ب) – كشف منظمو رالي دكار الصحراوي في نسخته الخامسة والاربعين الذي يقام في المملكة العربية السعودية للعام الرابع توالياً، عن مسار أطول والمزيد من الكثبان الرملية.

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وتعرّف المتسابقون على حجم التحدي المنتظر بين 31 كانون الاول/ديسمبر و15 كانون الثاني/يناير 2023، على أن تستمر المنافسات طوال 15 يوماً، بما فيها أربعة أيام في صحراء الربع الخالي.

وتبلغ المسافة الاجمالية لرالي داكار 8.549 كلم، منها 4.706 مراحل خاصة.

ومن المتوقع أن يشهد الرالي الصحراوي الأشهر عالمياً والأصعب مشاركة 455 مركبة عند خط الانطلاق شاطئ البحر الأحمر في جدة (865 سائقاً وملاحاً).

وتوقع الفرنسي يان لو موينر، المدير العام لشركة أموري الرياضية منظّمة الحدث أثناء تقديم المسار الخميس "ان تقدّم هذه النسخة تحدياً هائلاً" تحت شعار "التحمل الشديد" ومع "المزيد من الكثبان الرملية في المراحل الخاصة".

وبالتزامن مع المنافسة القوية، ستستضيف مخيمات المبيت ما يقارب 100 مركبة مشاركة في فئة "دكار كلاسيك"، في منافسات على ثبات التأدية مخصصة للسيارات الكلاسيكية من حقبتي الثمانينات والتسعينات.

ويشرف على هذه الفئة هذا العام السائق السابق البلجيكي جاكي إيكس الفائز بلقب الرالي الذي كان ينتهي على ضفاف البحرية الزهرية (لاك روز) في السنغال عام 1983 على متن "مرسيدس جي إي 280".

وبخلاف النسخ الثلاث السابقة، منها نسخة عام 2022، سيجتمع جميع المشاركين ضمن مخيم مبيت على بُعد 200 كلم من المدينة المنورة.

بعد ذلك، سيدخلون أجواء المنافسة مع مناطق مألوفة مثل العُلا، حائل والرياض، قبل التوجه لقضاء أربعة أيام في الصحراء المجهولة للربع الخالي، حيث سيواجه المتسابقون التحدي الصعب على الرمال والكثبان الرملية.

وستتجه الانظار في النسخة المرتقبة الى المنافسة الكبرى بين أقوى الأسماء على اعتبار أنّ رالي داكار يفتتح الموسم الثاني من بطولة العالم للراليات الصحراوية، بصيغتها الجديدة كبطولة عالمية، حيث ستكون المنافسة على اشدها بين الفرنسي ستيفان بيترهانسل والاسباني كارلوس ساينس والسويدي ماتياس إكستروم الذي يشاركون على متن سيارات أودي هايبريد وحامل اللقب القطري ناصر العطية (تويوتا غازو رايسينغ).

كما تحتدم المنافسة في فئة الدراجات النارية بين البريطاني سام سندرلاند المتوج مرتين بلقب دكار (2017 و2022) والأرجنتيني كيفن بينافيديس الفائز عام 2021.

© 2022 AFP