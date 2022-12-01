مقتل ناشطين فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

© زين جعفر / ا ف ب

تشييع رائد النعسان الذي قتل برصاص إسرائيلي في قرية النعسان في الضفة الغربية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

جنين (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت القوات الإسرائيلية فجر الخميس ناشطين فلسطينيين أحدهما قائد في حركة الجهاد الإسلامي خلال عملية عسكرية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية والجيش الإسرائيلي.

إعلان اقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الصحة مقتل محمد أيمن السعدي (26 عاما) ونعيم جمال الزبيدي (27 عاما) "برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال عدوانه على مخيم جنين".

وقالت مصادر محلية أن السعدي كان قياديا في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في المخيم.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل "قياديين مهمين" اتهمهما بتنفيذ "عدد من عمليات إطلاق النار على القوات الإسرائيلية".

وذكر البيان أن السعدي "قيادي عملاني مهم في تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي"، مشيرا الى مصادرة ثلاث بنادق من طراز "إم 16".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد بالعملية، معتبرا أنها "استكمال مباشر لسياستنا في مكافحة الإرهاب".

وأكد من جهته أن أحد القتيلين القيادي في الجهاد الإسلامي، والثاني قيادي في كتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

ونفذ الجيش أيضا عمليات اعتقال في كل من وادي برقين قرب جنين والخليل ونابلس ورام الله طالت تسعة فلسطينيين على الأقل، على ما أفاد البيان.

وشدد الجيش على مواصلة "قوات الأمن العمل بشكل فعال لإحباط أي محاولة للمسّ بسلامة المدنيين الإسرائيليين".

وكان نشطاء فلسطينيون في جنين احتجزوا الأسبوع الماضي جثة شاب إسرائيلي في مستشفى محلي بعد أن نقل إليه الإسرائيلي قبل وفاته إثر حادث مروري وقع قرب المدينة.

وأعيد جثمان تيران فيرو إلى ذويه بعد جهود بذلتها السلطة الفلسطينية ومفاوضات أتاحت تفادي مواجهة عنيفة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحافة الأجنبية خلال مؤتمر صحافي "من وجهة نظرنا، كانت هناك طريقتان لاستعادة الجثة: إما عبر السلطة الفلسطينية، وإما عبر عملية عسكرية في المدينة، في المخيم، من المرجح أنها ستكون عنيفة جدا جدا".

وسبق لفصائل فلسطينية أن خطفت إسرائيليين، أحياءً أو أمواتاً، لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين واسترداد جثث ناشطين فلسطينيين سقطوا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وتصاعدت حدة العنف في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967 خلال الأشهر الأخيرة.

وقتل فلسطيني الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية دهم قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء ذلك غداة يوم دام أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم مشتبه بتنفيذه هجوم دهس أصيبت خلاله جندية إسرائيلية.

وفي أعقاب اعتداءات دامية استهدفت إسرائيليين في آذار/مارس ونيسان/أبريل، شنّ الجيش الإسرائيلي نحو ثلاثة آلاف عملية دهم وعملية أمنية في الضفّة الغربية، لا سيما في منطقتي جنين ونابلس (شمال).

وأسفرت عمليات الدهم والمواجهات التي رافقتها عن مقتل أكثر من 140 فلسطينياً، الحصيلة الأكبر منذ سبع سنوات.

© 2022 AFP