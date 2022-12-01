مونديال 2022: المغرب بالصدارة إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوز على كندا 2-1

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لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بالتأهل الى الدور الثاني لمونديال قطر في الاول من كانون الأول/ديسمبر 2022.

الدوحة (أ ف ب) – بلغ منتخب المغرب الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986، بفوزه على كندا 2-1 الخميس على ملعب الثمامة، حاسماً صدارة مجموعته السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

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وسجل حكيم زياش (4) ويوسف النصيري (23) هدفي المغرب الذي كرر إنجاز مونديال المكسيك 1986 عندما تخطى الدور الاول وبات اول منتخب عربي وافريقي يحقق ذلك، ونايف أكرد (40 خطأ في مرمى منتخب بلاده) هدف كندا التي منيت بخسارتها الثالثة تواليا.

وهو الفوز الثاني تواليا للمغرب والرابع في تاريخ مشاركاته الست حتى الان، وهي المرة الاولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين.

وتصدر المغرب مجموعته برصيد 7 نقاط في أفضل غلة في تاريخ مشاركاته الست في المونديال، بفارق نقطتين امام كرواتيا المتعادلة سلبا مع بلجيكا.

ويلتقي المغرب الذي اصبح اول منتخب عربي يبلغ ثمن النهائي، مرتين مع ثاني المجموعة السادسة الثلاثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية.

وكانت افضل غلة له 5 نقاط في مونديال 1986 عندما تصدر المجموعة السادسة أيضا أمام العمالقة انكلترا وبولندا والبرتغال، و4 نقاط في مونديال 1998 عندما خرج من الدور الاول.

وكان المغرب يملك مصيره بين يديه ويتأهل في حال الفوز والتعادل وحتى الخسارة إذا ناسبته نتيجة المباراة الثانية.

وهو الفوز العربي الرابع في البطولة بعدما تغلب السعودية على الارجنتين 2-1، المغرب على بلجيكا 2-0 وتونس على فرنسا حاملة اللقب 1-صفر.

وهي المباراة الرسمية الاولى بين المنتخبين اللذين التقيا وديا ثلاث مرات وكان الفوز من نصيب المغرب مرتين مقابل تعادل واحد.

عودة بونو

وعاد ياسين بونو لحراسة عرين أسود الأطلس بعدما انسحب في اللحظة الأخيرة من المباراة ضد بلجيكا بسبب عدم ارتياح قبل انطلاقها بثوان، فيما دفع مدربه وليد الركراكي بلاعب وسط سمبدوريا الايطالي عبد الحميد صابيري مكان لاعب وسك ستاندار لياج البلجيكي سليم أملاح.

في المقابل، جلس مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد على دكة البدلاء بين أربعة تبديلات قام بها مدربه الإنكليزي جون هيردمان الى جانب ريتشي لاريا وستيفن اوستاكيو وأتيبا هاتشينسون، ودفع بجونيور هولويت وجوناثان اوسوريو ومارك-انتوني كاي وسام أديكوغبي.

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل مبكرا عندما شتت القائد رومان سايس كرة حاول مدافع تشافيس البرتغالي ستيفن فيتوريا إعادتها الى حارس مرماه والنجم الاحمر الصربي ميلان بوريان فكانت قصيرة حاول الاخير مراوغة المهاجم يوسف النصيري الذي ضغط عليه لكنها طالت عليه وتهيأت أمام زياش الذي لعبها ساقطة من 25 مترا عانقت المرمى الخالي (4).

وهو الهدف الاول لزياش في المونديال والتاسع عشر في مسيرته الدولية.

وكاد زياش يفعلها من ركلة ركنية مباشرة ابعدها الحارس بصعوبة (10).

وكاد مهاجم كلوب بروج البلجيكي تايجون بيوكانن يدرك التعادل اثر تمريرة من مهاجم سيركل بروج كايل لارين لكنه تابعها بجوار القائم الايمن لبونو (15).

وعزز النصيري تقدم المغرب بهدف ثان عندما تلقى كرة خلف الدفاع من أشرف حكيمي فهيأها لنفسه بيسراه وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية زاحفة بيمناه داخل المرمى (23).

وبات النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين رافعا رصيده الى 17 هدفا دوليا.

وتساوى النصيري مع عبد الرزاق خيري وصلاح الدين بصير وعبد الجليل هدا كاماتشو الذين سجل كل منهم هدفين في العرس العالمي بثنائية الأول في نسخة 1986، والثاني والثالث في نسخة 1998.

ونجحت كندا في تقليص الفارق عندما توغل المدافع سام أديكوغبي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية ارتطمت بقدم المدافع أكرد وخدعت بونو (40).

وهو الهدف الـ100 في مونديال قطر.

وأعاد النصيري الفارق إلى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة من داخل المنطقة لكنه الغي بداعي التسلل (45+3).

وسيطرت كندا على الكرة مطلع الشوط الثاني وكاد البديل المخضرم أتيبا هاتشينسون يدرك التعادل بضربة رأسية اثر ركلة ركنية لكن كرته ارتطمت بالعارضة ونزلت فوق خط المرمى وتابعها أليستير جونستون برأسه فوق العارضة (72).

© 2022 AFP