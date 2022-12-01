مونديال 2022: اليابان تفوز على إسبانيا 2-1 وتتأهلان معاً إلى دور الـ16

الياباني ريتسو دوان مسجّل الهدف الأول في مرمى إسبانيا يحتفل بفوز وتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 من مونديال قطر، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – تأهلت اليابان متصدرة للمجموعة الخامسة بفوزها على إسبانيا التي عبرت ثانية 2-1 الخميس، لتقضي أيضاً على آمال المنتخب الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في مونديال قطر 2022.

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وسجّل هدفي اليابان ريتسو دوان (48) وأو تاناكا (51)، فيما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ألفارو موراتا في الدقيقة 11 من المباراة.

ودخلت إسبانيا المباراة وهي تحتاج إلى نقطة تعادل كي تضمن تأهلها، ورغم ذلك لم يلجأ مدربها لويس إنريكي إلى إراحة القائد سيرجيو بوسكيتس والنجم الشاب غافي الذي تدرّب بمفرده في الأيام الماضية.

وبدت الأمور في نصابها الصحيح مع اندفاعة اسبانية قوية بداية، ترجمها "لا روخا" هدفاً مبكّراً عن طريق موراتا الذي ارتقى لتمريرة عرضية من سيسار أسبيليكويتا، وحوّلها برأسه في مرمى الحارس الياباني شويتشي غوندا (12).

وواصل الإسبان محاولاتهم من دون استعجال على المرمى الياباني، فتارة اختراق من أليخاندرو بالدي يساراً، وتارة أخرى بينيات من غافي وبيدري، لم تثمر أي خطورة على مرمى "الساموراي الأزرق".

في الشوط الثاني انتفض اليابانيون. هدفٌ أوّل لإدراك التعادل عن طريق البديل دوان الذي سدد كرة قوية في المرمى، بعد ثوان من استلامها إثر خطأ فادح من الحارس الإسباني أوناي سيمون الذي حاول أن يراوغ المهاجمين فكانت النتيجة عكسية (48).

وما هي إلا دقيقتان، حتى رصّ اليابانيون صفوفهم مجدداً، وأحرزا هدف التقدّم عن طريق تاناكا هذه المرة، الذي أكمل في المرمى عرضية جدليّة من البديل كاورو ميتوما بدا أنها عبرت إلى خارج الملعب، غير أن حكم المباراة عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد واحتسب الهدف الثاني لليابان (52).

كادت تلك الخسارة أن تطيح إسبانيا نفسها من البطولة، لو أن كوستاريكا فازت على ألمانيا في المباراة الثانية التي أقيمت توازياً.

وبالفعل تقدّمت كوستاريكا 2-1 في إحدى فترات المباراة، لكن عودة ألمانيا متأخرة، وضعتهما سوياً أدراج الرياح، ومنحت إسبانيا التأهل في الرمق الأخير واليابان في الصدارة.

© 2022 AFP