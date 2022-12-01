مونديال 2022: ميليتاو البديل المثالي

© فابريس كوفريني / ا ف ب

مدافع البرازيل ايدر ميليتاو (يمين) في صراع على الكرة مع السويسري بريل إمبولو في لقاء الفريقين ضمن مونديال 2022. 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – سيلجأ مدرب البرازيل تيتي الى اجراء تغييرات كثيرة على تشكيلته أمام الكاميرون الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لمونديال 2022 في كرة القدم، بعد ضمان التأهل وفي محاولة لإراحة لاعبيه قبل ثمن النهائي الذي قد يقام بعد ثلاثة أيام، لكن لاعباً واحداً سيحتفظ بمركزه هو الظهير الأيمن إيدر ميليتاو.

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ميليتاو (23 عاما) الذي يخوض أول مونديال له، معتاد على شغل مركز قلب الدفاع في صفوف ناديه ريال مدريد الإسباني، لكنه يستطيع القيام بمهمة جيدة على الجهة اليمنى أيضاً.

قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي جعل مدربه يثق به للحلول بدلا من دانيلو المصاب في كاحله في المباراة الأولى ضد صربيا، واشركه ضد سويسرا مفضلا إياه على المخضرم داني الفيش (39 عاما).

وعلق ميليتاو على اختياره لخوض المباراة ضد سويسرا بقوله "بصراحة، لم أكن أتوقع مع كل الاحترام الذي أكنه لدانيال (الفيش)".

وأضاف "اتخذ المدرب القرار واعتقد بأن جميع اللاعبين هنا من أجل المساعدة وأنا سعيد جدا لقدرتي على القيام بذلك، أكان الأمر يتعلق بي او بدانيال الفيش، فالجميع يريد بذل قصارى جهده لمساعدة المنتخب الوطني".

ويكفي البرازيل التعادل مع الكاميرون لضمان المركز الأول في المجموعة السابعة، وبحسب التشكيلة التي خاضت تدريبات الاربعاء، فان تيتي سيلجأ الى لاعبين عدة لم يشاركوا حتى الآن لكي يلعبوا اساسيين.

وعلى هذا الأساس، قد يصبح داني الفيش أكبر لاعب برازيلي سنا يخوض مباراة في نهائيات كأس العالم، حيث يلعب في مركز الظهير الايمن، على ان ينتقل ميليتاو لشغل مركز قلب الدفاع لأن تيتي سيلجأ على الارجح الى اراحة الثنائي ماركينيوس وقائد المنتخب تياغو سيلفا.

وتعتبر كأس العالم الخطوة الاخيرة للمنحى التصاعدي في مسيرة ميليتاو الذي سار على خطى والده المدافع المتواضع الذي لعب لفترة وجيزة مع كورينثيانز.

أشاد به مدربه في ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي لا سيما من ناحية قدرته على التأقلم مع مختلف المراكز الدفاعية التي يشغلها بقوله "يقوم بالأشياء بأفضل طريقة ممكنة. مستوى استقرار مستواه مرتفع جدا. يملك موهبة فردية، بدنية، انه قلب دفاع من المستوى العالي".

لكنه أيضا ظهير قادر على تأمين الرواق الأيمن والسماح للجناح بالهجوم من دون قلق.

وقال عنه تيتي "ميليتاو لاعب يملك مؤهلات تجعله يشغل هذا المركز (الظهير الأيمن)".

سبق لميليتاو ان لعب في مركز الظهير في صفوف ساو باولو ثم مع بورتو البرتغالي (2018-2019) قبل الانتقال الى ريال مدريد في صفقة بلغت 50 مليون يورو صيف عام 2019.

قال حينها حارس مرمى ريال مدريد الأسطوري الذي لعب الى جانب ميليتاو في بورتو في آواخر مسيرته "قام ريال مدريد بصفقة رائعة. لقد أظهر ميليتاو شخصية قوية ويملك الرغبة في اظهار قيمته".

بعد موسم أول عاشه في صفوف ريال مدريد في ظل الثنائي المخضرم الفرنسي رافايل فاران وسيرخيو راموس، فان رحيل قطبي هذا الخط الى مانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي فتح المجال امام ميليتاو ليفرض نفسه في التشكيلة حتى انه خاض نهائي دوري ابطال اوروبا ضد ليفربول اساسيا (1-صفر).

ويتحلى ميليتاو بالتواضع ويعمل من دون ضجة بقوله "أنا هنا لكي اتدرب، القيام بدوري عندما يكون المنتخب في حاجة الي".

على مدى مباراة واحدة، قام بواجبه على افضل ما يرام.

© 2022 AFP