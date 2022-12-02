أن بي ايه: ديترويت بيستونز يُسقط مافريكس بعد التمديد

© غريغوري شاموس / غيتي/ا ف ب

الفرنسي كيليان هايس (يسار) بعد تسجيله ثلاثية حاسمة لديترويت بيستونز ضد دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الاول من كانون الاول/ديسمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق ديترويت بيستونز فوزًا مثيرًا على ضيفه دالاس مافريكس بعد التمديد 131-125 بفضل تألق نجمه الفرنسي الشاب كيليان هايس في الدقائق الاخيرة، في المباراة الوحيدة التي أقيمت الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

سجل هايس ثلاثيتين تواليًا قبل قرابة الدقيقة من نهاية الشوط الاضافي ليعيد بيستونز الى الانتصارات بعد ثلاث هزائم تواليًا.

هاينس الذي أنهى المباراة مع 22 نقطة، 4 متابعات و8 تمريرات حاسمة، سجل ثلاثية قبل 1:16 دقيقة ليمنح التقدم 128-125 لديترويت قبل أن يوسّع الفارق الى ست نقاط قبل 41 ثانية.

قال عن أدائه الرائع في التمديد "عندما دخلت الاولى كان الشعور جميلا...شعرت أني مستعد لتسديد أخرى وحققنا الفوز".

وتابع "لعبنا جيدًا وكنا صلبين في التمديد لا سيما في الدفاع ونجحنا في تسديداتنا. استحقينا الفوز".

وجاء تألق هايس بعد أن ساهم زميله الكرواتي بويان بوغدانوفيتش بنقاطه الـ30 في إبقاء بيستونز على مقربة من مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي كان أفضل مسجل في اللقاء مع 35 نقطة و10 متابعات.

وأضاف بوغدانوفيتش أربع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة مسجلا 5 ثلاثيات في المباراة، علمًا أنه أحرز في الربع الثالث وحده 16 نقطة.

وحقق ديترويت انتصاره السادس هذا الموسم مقابل 18 هزيمة في المركز الـ14 ما قبل الاخير في المنطقة الغربية، فيما مني مافريكس بالخسارة الـ11 مقابل 10 انتصارات في المركز الحادي عشر في الشرقية.

© 2022 AFP