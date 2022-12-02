بيليه يشكر لفتة قطر والمشجعين لرسائل الدعم

ساو باولو (أ ف ب) – توجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بالشكر لرسائل الدعم التي تلقاها إثر دخوله المستشفى "لزيارة شهرية" مرتبطة بإصابته بورم في القولون.

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ونشر الايقونة البالغ 82 عامًا صورة عبر حسابه على إنستغرام تظهر صورته معروضة على برج مضاء في قطر، وعلى آخر مجانب عبارة "نتمنى لك الشفاء العاجل" بالانكليزية.

وأدرف الصورة بتعليق "أيها الاصدقاء، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع دائمًا أن أتلقى الرسائل الايجابية. شكرًا لقطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر ايجابية".

وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو الاربعاء أن للاعب الدولي السابق إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه" نُقل "لإعادة تقييم علاجه الكيميائي لورم القولون" وهو في "غرفة عادية دون الحاجة للعناية المركزة او شبه المكثفة.. (انه) يتحكم بشكل كامل في وظائفه الحيوية وحالته مستقرة".

يصنّف الكثيرون بيليه على أنه أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وقد عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. يخضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في أيلول/سبتمبر 2021، وقضى شهرًا في المستشفى.

بيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.

وبرغم عدم ظهور بيليه العلني كثيرًا، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب مؤخرًا للمنتخب البرازيلي الذي تمنى له الشفاء العاجل، أنه يعتمد عليه "لجلب هذه الكأس إلى الوطن" في مونديال قطر.

© 2022 AFP