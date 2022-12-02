فورمولا واحد: إلغاء جائزة الصين الكبرى 2023 للعام الرابع تواليًا بسبب كوفيد

© غريغ باير / ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الجمعة إلغاء جائزة الصين الكبرى 2023 للعام الرابع تواليًا، بسبب مشاكل متعلقة بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

إعلان اقرأ المزيد

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للبطولة "يمكن أن تؤكد بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد الحوار مع المروج والسلطات المعنية، أن سباق جائزة الصين الكبرى لعام 2023 لن يقام بسبب الصعوبات المستمرة المتعلقة بكوفيد-19".

وتابع "تقوم فورمولا واحد بتقييم الخيارات البديلة لاستبدال الثغرة في روزنامة 2023 وستقدم تحديثًا بهذا الشأن في الوقت المناسب".

أقيم السباق المرة الاخيرة في شنغهاي عام 2019.

يأتي القرار في وقت قام فيه عدد من المدن في جميع أنحاء الصين بإلغاء القيود المتعلقة بكوفيد يوم الجمعة، مما أدى إلى تخفيف التدابير المرتبطة بالفحوصات والحجر الصحي في أعقاب الاحتجاجات على مستوى البلاد التي تدعو إلى إنهاء سياسة إغلاق البلاد.

أثار الغضب من سياسة "صفر كوفيد" في الصين - والتي تشمل الإغلاق الجماعي والاختبارات المستمرة والحجر الصحي حتى للأشخاص غير المصابين - احتجاجات في المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة بكين وشنغهاي وغوانغجو.

© 2022 AFP