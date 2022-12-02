مهاجر غير نظامي يهبط بالمظلة في جيب مليلية الاسباني شمال المغرب

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الحدود التي تفصل المغرب (يمين) عن الجيب الإسباني مليلية (يسار)، بالقرب من الناظور في 4 آذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – تمكن مهاجر غير نظامي من الوصول الخميس إلى جيب مليلية الاسباني، انطلاقا من شمال المغرب، مستعينا بمظلة طائرة وفق ما أفادت السلطات الاسبانية الجمعة.

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وقال متحدث باسم بلدية مليلية لوكالة فرانس برس "شاهد شخصان كانا على متن سيارة حوالي السابعة والربع (ت غ) شخصا يطير بواسطة مظلة"، فوق السياج العالي المحيط بالمدينة قبل أن يدخل إليها.

وأضاف أن الشاهدين "أبلغا الحرس المدني" الاسباني عن الواقعة، "من دون أن يتم بعد تحديد مكان وجود هذا المهاجر".

هذه أول مرة يدخل فيها مهاجر غير نظامي إلى مليلية بالمظلة، بحسب ما أوضح نفس المصدر.

يحيط سياج حديدي عال تتخلله أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة ومراكز لحرس الحدود من الجانبين، بجيبي مليلية وسبتة الاسبانيين الواقعين شمال المغرب، لمنع تسلل المهاجرين غير النظاميين إليهما.

رغم ذلك شهد الجيبان محاولات اقتحام متعددة في الأعوام الأخيرة من مهاجرين، يأتون في الغالب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأحيانا أيضا مغاربة.

وفي 24 حزيران/يونيو أسفرت إحدى أكبر تلك المحاولات عن مأساة أودت بحياة 23 مهاجرا وفق السلطات المغربية - 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فيما تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر عن 37 قتيلًا على الأقل.

اثار هذا الحادث تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا وخارجهما، حيث أدانت الأمم المتحدة "الاستخدام غير المتناسب للقوة" من جانب السلطات المغربية والاسبانية.

فضلا عن محاولات الاقتحام يسعى مهاجرون أحيانا إلى الوصول للجيبين، الواقعين على الساحل المتوسطي، سباحة انطلاقا من الشواطئ المغربية المحاذية.

© 2022 AFP