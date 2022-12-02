مونديال 2022: البرازيل تحسم صدارة لمجموعة السابعة رغم خسارة تاريخية أمام الكاميرون صفر-1

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لاعبو البرازيل يحيون الجماهير عقب الخسارة امام الكاميرون (صفر-1) في مونديال قطر في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2022.

لوسيل (قطر) (أ ف ب) – حسمت البرازيل صدارة المجموعة السابعة رغم خسارتها التاريخية أمام الكاميرون 0-1 الجمعة على ملعب لوسيل، في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

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وسجل مهاجم النصر السعودي فنسان أبوبكر هدف المباراة الوحيد (90+2) مانحا القارة السمراء الفوز الأول في تاريخ كأس العالم على أبطال العالم 5 مرات والذين ضمنوا صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام سويسرا الفائزة على صربيا.

وكانت البرازيل على شفا احتلال المركز الثاني لو سجلت سويسرا هدفا آخر في مرمى الصرب وملاقاة البرتغال في الدور ثمن النهائي.

وتلتقي البرازيل في الدور المقبل مع كوريا الجنوبية ثانية المجموعة الثامنة الإثنين المقبل، فيما تلعب سويسرا مع البرتغال الثلاثاء في ختام الدور الثاني.

وهي الخسارة الاولى للبرازيل في النسخة الحالية والمرة الاولى التي تهتز فيها شباكها في قطر.

كما هي الخسارة الاولى للبرازيل في دور المجموعات في 18 مباراة (14 فوزا و3 تعادلات) وتحديدا منذ خسارتها أمام منتخب النروج 1-2 عام 1998 في فرنسا. وهي المرة الحادية عشرة تواليا تضمن فيها البرازيل صدارة دور المجموعات.

في المقابل، لم يكن فوز الكاميرون مجديا وخرجت بأربع نقاط في المركز الثالث.

وهو الفوز الاول للكاميرون في مبارياتها الختامية في دور المجموعات مقابل تعادلين وخمس هزائم، والأول لمنتخب إفريقي في ثماني مباريات امام السيليساو.

كما هو الفوز الأول لها على البرازيل في ثلاث مواجهات في العرس العالمي وثأرت لخسارتيها صفر-3 عام 1994 في الولايات المتحدة، و1-4 في برازيليا عندما سجل نيمار ثنائية في العام 2014.

وهو الفوز الثاني للكاميرون في سبع مواجهات امام البرازيل في مختلف المسابقات مقابل خمس هزائم.

"فخور باللاعبين"

وقال مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ "أنا فخور بلاعبي فريقي اليوم حيث أبانوا اليوم أنهم كانوا محارين حقيقيين. فوزنا سيمكننا من التطور. هذا جيل جديد يصعد".

وأضاف "نغادر المونديال بحسرة على المباراة الاولى والفرص التي اهدرناها لأننا كنا نرغب في تحقيق الافضل".

وأجرى سونغ أربعة تبديلات على تشكيلة التعادل مع صربيا فدفع بكريستوفر ووه وإينزو إيبوس ونيكولا مومي نغامالو وأبو بكر مكان نيكولا نكولو وجان-شارل كاستيليتو ومارتان هونغلا وكارل توكو-إيكامبي.

في المقابل، أجرى تسع تبديلات على تشكيلته لمباراة سويسرا فضلا عن غياب النجم نيمار للاصابة في الكاحل على غرار المدافع دانيلو، وبدا جيدا تأثير ذلك على الانسجام.

وانتظرت البرازيل الدقيقة 14 لتهديد مرمى الكاميرون برأسية لمهاجم أرسنال الإنكليزي مارتينيلي اثر تمريرة عرضية للاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي فريد ابعدها الحارس ديفي إيباسي الى ركنية.

وأبعد إيدرسون كرة عرضية للمدافع نوهو تولو في توقيت مناسب من امام نيكولا مومي نغامالو غير المراقب (20).

وتلقى أنتوني كرة على طبق من ذهب من مارتينيلي داخل المنطقة فتلاعب باحد المدافعين وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس إيباسي (38).

ولعب أنتوني ركلة حرة زاحفة داخل المنطقة سددها رودريغو في الشباك الخارجية (45+2).

وتابع حارس مرمى الكاميرون تألقه بتصديه لتسديدة مارتينيلي من حافة المنطقة (45+3).

وحذا حذوه إيدرسون بإبعاده رأسية براين مبوينو من داخل المنطقة (45+3).

وكاد أبوبكر يفعلها بتسديدة خادعة من داخل المنطقة (50).

وواصل إيباسي تألقه وأبعد ببراعة تسديدة قوية لمارتينيلي الى ركنية (54)، ثم أبعد على دفعتين تسديدة قوية لميليتاو من مسافة قريبة (57)، وأخرى لأنتوني من خارج المنطقة (58).

وأبعد المدافع كولينز فاي كرة من باب المرمى اثر رأسية بريمر بعد ركلة ركنية (60).

وجرب البديل سوايبو مارو حظه بتسديدة قوية زاحفة من 20 مترا تصدى لها إيدرسون (78).

ونجح ابوبكر في تسجيل هدف الفوز بضربة رأسية قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية للبديل نغوم مبيكيلي أسكنها على يسار إيدرسون (90+2).

وطرد ابوبكر لنيله البطاقة الصفراء الثانية بسبب خلع قميصه احتفالا بالهدف.

وكاد البديل برونو غيمارايش يدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة تصدى لها الحارس (90+5)، وأهدر فرصة أخرى عندما تهيأت أمامه كرة على بعد متر من المرمى سددها برعونة فوق العارضة (90+8).

© 2022 AFP