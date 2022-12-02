مونديال 2022: سويسرا تهزم صربيا 3-2 وتبلغ ثمن النهائي

© خافيير سوريانو / ا ف ب

لاعب وسط سويسرا ريمو فرويلر يحتفل مع زميله ريكاردو رودريغيز بالهدف الثالث لمنتخب بلاده في مرمى صربيا على ملعب 974 في الدوحة، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – بلغ المنتخب السويسري الدور ثمن النهائي لمونديال قطر لكرة القدم بفوزه على صربيا 3-2 الجمعة على استاد 974 في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة السابعة.

إعلان اقرأ المزيد

سجل لسويسرا جيردان شاكيري (20) وبريل إمبولو (44) وريمو فرويلر (48)، وللخاسر ألكسندر ميتروفيتش (26) ودوشان فلاهوفيتش (35). واحتلت سويسرا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف البرازيل المتصدرة رغم خسارتها أمام الكاميرون صفر-1.

وتلعب سويسرا أمام البرتغال في ثمن النهائي على ملعب لوسيل الإثنين المقبل.

ورفع حكم المباراة 11 بطاقة صفراء توزعت بين 7 لصربيا و4 لسويسرا، كما شهدت توتراً في الدقائق الأخيرة بين اللاعبين.

وتفادت سويسرا خسارة مباراتين توالياً في كأس العالم بعد سقوطها أمام البرازيل صفر-1 في الجولة الثانية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1994 (خسارتان توالياً أمام كولومبيا واسبانيا).

وفشلت صربيا في الثأر لخسارتها أمام سويسرا 1-2 في مونديال روسيا 2018، بهدف قاتل من شاكيري في الدقيقة 90. كما لاحقت لعنة خسارة المباراة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات صربيا في مشاركاتها الثلاث الاخيرة كدولة مستقلة.

وشارك الثلاثي شاكيري وغرانيت تشاكا وريكاردو رودريغيز للمباراة الرقم 11 مع سويسرا في كأس العالم، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

في المقابل، أقحم دراغان ستويكوفيتش مدرب صربيا الثنائي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام الإنكليزي) ودوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) للمرة الأولى في المقدمة، فيما جدد ثقته بالثلاثي الدفاعي الاعتيادي ستراهينيا بافلوفيتش ونيكولا ميلنكوفيتش وميلوش فيليكوفيتش برغم تلقيه 5 أهداف في مباراتين.

لم تكد تمضي دقيقة على صافرة البداية، حتى هدد المنتخب السويسري مرمى الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش بتصديه للمهاجم بريل إمبولو داخل المنطقة، ليعود وينقذ تسديدة تشاكا.

ردت صربيا بلعبة مشتركة على الرواق الأيمن بين دوشان تاديتش وأندريا جيفكوفيتش، فسدد الاخير بيسراه كرة صاروخية اصطدمت بالقائم الايمن للحارس غريغور كوبيل (11).

افتتحت سويسرا التسجيل بهجمة منسقة قادها ريكاردو رودريغيز في ظهر جيفكوفيتش ومرر عرضية، إلاّ أنّ بافلوفيتش صدها لتعود إلى جبريل سو ومنه إلى شاكيري العائد إلى التشكيلة بعدما غاب عن الخسارة أمام البرازيل بسبب اصابة في فخذه، ليسدد الاخير كرة بينية بيسراه في الشباك (20).

وهو الهدف الـ 27 لشاكيري مع "ناتي" في 111 مباراة دولية.

كما بات شاكيري اللاعب الثالث الذي يسجل في النسخ الثلاث الاخيرة لكأس العالم إلى جانب النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي، حسب وكالة "أوبتا" للاحصاءات.

وأدركت صربيا التعادل بعد عرضية من تاديتش على الرواق الأيسر إلى رأس ميتروفيتش من دون رقابة والمتفوق على مانويل أكانجي أسكنها الشباك (26)، في هدفه الثامن في مبارياته السبع الأخيرة والـ 52 في 79 مباراة دولية.

ولم تكد سويسرا تستفيق من الصفعة الاولى حتى تلقت الثانية بعد خطأ دفاعي ثانٍ على الرواق الأيسر استغله فلاهوفيتش من علامة الجزاء ليسدد بقدمه اليسرى كرة متقنة إلى الجهة العكسية خدعت الحارس كوبيل (36)، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في 19 مباراة دولية.

وأعاد بريل إمبولو في ثاني أهدافه في المونديال والثالث عشر في 62 مباراة دولية، فرض التعادل بعد تمريرة أرضية من سيلفان فيدمر تابعها مهاجم موناكو الفرنسي على بعد 6 أمتار من المرمى (44).

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول الذي شهد تسجيل منتخبين هدفين لكل منهما في كأس العالم، وذلك للمرة الاولى منذ مباراة الأرجنتين وانكلترا عام 1998.

وافتتحت سويسرا الشوط الثاني كما اختتمت الاول بهدف التقدم 3-2 بعد لعبة جماعية رائعة بدأها إمبولو إلى شاكيري ومنه إلى فارغاس حولها بكعب قدمه هوائية أنهاها ريمو فرويلر في الشباك (48).

وخرج فلاهوفيتش ودخل مهاجم فيورنتينا الإيطالي لوكا يوفيتش بدلاً منه (55).

وسدد أكانجي ركلة حرة من 25 متراً استقرت في الشباك الخارجية (82)، وتصدى الحارس ميلينكوفيتش-سافيتش لانفرادية البديل كريستيان فاسناخت (89)، لتحافظ سويسرا على تقدمها بعدما اضاف الحكم 11 دقيقة وقت بدل ضائع.

© 2022 AFP