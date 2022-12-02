مونديال 2022: فوز غير كاف للأوروغواي على غانا 2-0 يؤهل كوريا الجنوبية إلى ثمن النهائي

© فيليب فونغ / ا ف ب

خيبة الأمل بادية على وجوه لاعبي الاوروغواي بعد خروجهم من دور المجموعات من مونديال 2022 على الرغم من فوزهم على غانا وذلك بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1. الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2022

الوكرة (قطر) (أ ف ب) – حققت الأوروغواي فوزاً غير كاف على غانا بهدفين نظيفين ليودعا سوياً دور المجموعات في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثامنة.

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وتصدّرت البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط تليها كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط متفوقة على الاوروغواي، بطلة 1930 و1950، بتسجيلها عددا اكبر من الاهداف (4-4 مقابل 2-2)، في حين اكتفت غانا بثلاث نقاط.

وتلتقي البرتغال في ثمن النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة (يتحدد لاحقا مساء الجمعة)، في حين تلتقي كوريا الجنوبية مع متصدر تلك المجموعة (يتحدد لاحقا ايضا).

وخاضت غانا المباراة وهي تسعى الى ثأر قديم من الاوروغواي ومن مهاجمها المخضرم لويس سواريس الذي حطم قلوب الغانيين قبل 12 عاما.

وكان سواريس تسبب بخروج غانا من الدور ربع النهائي في مونديال جنوب افريقيا عام 2010، بسبب حادثة شهيرة ساهمت في حرمان الاخير من ان يصبح اول منتخب افريقي يبلغ الدور نصف النهائي، وذلك بسبب لمسة يد متعمّدة لسواريس الذي تصدى من على خط المرمى لتسديدة في الثواني الأخيرة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعدها لكن اسامواه جيان اضاعها ليخوض المنتخبان وقتا اضافيا قبل ان تحسم الاوروغواي النتيجة بركلات الترجيح.

وعاد سواريس الى التشكيلة الاساسية للاوروغواي اليوم ليحل بدلا من ادينسون كافاني ويلعب في خط المقدمة الى جانب داروين نونييس وفاكوندو بيليستري.

وسنحت الفرصة امام غانا لاعادة اعتبارها عندما احتسب لها الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة حارس مرمى سيرخيو روتشيت لمحمد قدوس داخل المنطقة انبرى لها قائد غانا اندري ايو لكن الحارس تصدى لها ببراعة معوضا خطأه (21)

وكاد نونييس يفتتح التسجيل عندما غمز الكرة من فوق الحارس الغاني لكن المدافع محمد ساليسو انقذ الموقف وشتت الكرة بعيدا قبل ان تدخل المرمى (23).

ومن الهجمة التالية نجحت الاوروغواي في افتتاح التسجيل عندما سدد سواريس كرة زاحفة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس الغاني من دون ان يلتقطها وكانت في طريقها الى المرمى قبل ان يكملها جورجيان دي اراسكاييتا داخل الشباك من مسافة قصيرة (26).

وسرعان ما اضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني اثر تمرية من سورايس وتسديدة طائرة داخل الشباك (32).

وظلت الافضلية للاورغواي في الشوط الثاني وكانت ابرز فرصة لها تسديدة فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الاسباني من خارج المنطقة، تصدى لها الحارس الغاني على دفعتين (68).

وضغط المنتخب الغاني في ربع الساعة الاخير عله يدرك التعادل الذي كان سيمنحه البطاقة وسدد كودوس كرة قوية من خارج المنطقة بيسراه ابعدها روسيه في اللحظة الاخيرة (80).

وفي الدقائق الاخيرة من المباراة وبعد ان علم الجهاز الفني للأوروغواي بفوز كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1 وبالتالي خروجه من سباق التأهل، طالب لاعبيه بالهجوم بلا هوادة لتسجيل هدف ثالث كان سيضمن بطاقة العبور الى الدور التالي على حساب كوريا، لكن على الرغم من المحاولات المتكررة لم ينجح "لا سيليستي" في تعزيز تقدمه ليخرج خالي الوفاض.

وعلى الارجح سيكون خروج الاوروغواي نهاية الطريق للثنائي الاوروغواي الشهير سورايس وادينسون كافاني على الصعيد الدولي.

© 2022 AFP