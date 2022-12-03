حريق على إحدى التلال المحيطة بحي كوباكابانا السياحي في ريو دي جانيرو

حريق غابة بالقرب من حي كوباكابانا السياحي في ريو دي جانيرو في البرازيل في 02 كانون الأول/ديسمبر 2022

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – اندلع حريق على إحدى التلال المحيطة بكوباكابانا الحي السياحي في مدينة ريو دي جانيرو مساء الجمعة من دون أن يسبب إصابات، كما ذكرت فرق الإطفاء التي كانت تحاول إخماده خلال الليل.

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وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء إن الحريق اندلع حوالى الساعة 18,00 (21,00 ت غ) على تلة مورو دوس كابريتوس المؤلفة من صخور ونباتات والواقعة بين كوباكابانا وبحيرة رودريغو دي فريتاس في المنطقة السياحية بجنوب ريو دي جانيرو، بالقرب من الشاطئ.

وأوضح المتحدث نفسه لوكالة فرانس برس أن ألسنة اللهب التي يمكن رؤيتها من أحياء أخرى مثل إيبانيما حسب وسائل إعلام محلية، لم تؤثر على المناطق المأهولة بالسكان بل على الغطاء النباتي فقط.

وشاهد مصور من فرانس برس من شارع عند سفح التلة عند مخرج أحد أنفاق كوباكابانا، ألسنة اللهب تلتهم الأشجار والشجيرات التي تنمو على السطح الصخري.

ونُشرت ثلاث وحدات من رجال الإطفاء على الأقل في الموقع لمحاولة احتواء الحريق الذي يجري التحقيق في سبب اندلاعه.

وفي 2010، دمرت أربعة هكتارات من المنطقة نفسها بعد حريق نجم عن سقوط جسم من السماء.

© 2022 AFP